Nesta terça-feira (27), o Bayern de Munique goleou o Benfica por 5 a 1 e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Uefa Champions League, sendo a quarta equipe classificada antecipadamente. A equipe bávara permanece na liderança do Grupo E, com 13 pontos e sem nenhuma derrota. Já o time português segue na terceira posição, com 4 pontos e já garantida na Europa League.

O primeiro gol saiu cedo, aos 12 minutos. Em sua jogada característica, Robben limpou a marcação, invadiu a área e finalizou com a canhota no ângulo para marcar um golaço, abrindo o marcador de uma grande forma na Allianz Arena.

Não demorou muito para o Bayern de Munique ampliar o resultado na partida. Aos 29, Robben recebeu em velocidade, passou pelo defensor português e novamente mandou de perna esquerda, só que desta vez no outro ângulo. Mais um lindo gol do holandês.

A pressão bávara era grande e já esperada, ainda mais pela pressão da torcida em relação aos últimos resultados. Os jogadores necessitavam dar uma resposta e ela veio. Faltando dez minutos pro intervalo, tiro de canto para o Gigante da Baviera. Goretzka levantou bola na área do Benfica e Lewandowski subiu mais que o zagueiro para testar no cantinho. Goleada dos donos da casa ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, quem voltou na ativa foram os visitantes e já nos primeiros segundos. Enfiada de bola de Jonas para Gedson, que bateu na saída do goleiro Neuer. Gol de desconto e que dava esperança ao time das águias.

No entanto, os novos ânimos dos benfiquistas durou cerca de cinco minutos na etapa complementar. Aos 50, mais um escanteio a favor do Bayern, dessa vez Kimmich cobrou. Ele mandou na confusão e mais uma vez Lewandowski ganhou da defesa para testar no fundo das redes. Quatro a um.

Após o quarto gol, os donos da casa tiraram um pouco o pé da partida, mas não abandonaram as ações ofensivas completamente. E um dos nomes do ataque alemão ainda não tinha marcado: Ribery. O francês teve poucas oportunidades, até que aos 76, teve a chance de marcar o seu. Bela jogada de Alaba até a pequena área e em um cruzamento rasteiro do austríaco, a bola passou por Renato Sanches e sobrou com o francês, que pegou de primeira pra fazer o quinto e finalizar a goleada alemã.

O Bayern de Munique volta a campo no próximo sábado (01), diante do Werder Bremen, fora de casa, no Weserstadion, ao 12h30, pela Bundesliga. Por outro lado, o Benfica recebe o Feirense em casa, no Estádio da Luz, ás 16h, pela Primeira Liga.