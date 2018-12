Já classificado, Schalke marca na reta final e bate Lokomotiv pelo placar mínimo

O último jogo de Schalke 04 e Lokomotiv Moscou pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa marcava um grupo já completamente definido em relação às primeiras posições no grupo D, já que FC Porto e Schalke já haviam se garantido por antecipação vaga nas oitavas de final. Os alemães, que começaram a partida com 8 pontos, tinham quatro a mais que o Galatasaray, que por sua vez disputavam uma vaga com os russos para avançar à Europa League.

Era um motivador extra para que os russos do Lokomotiv desses trabalho e tirassem os 3 pontos necessários fora de casa contra o vice-líder de seu grupo. A questão é que o Schalke 04 vive um bom momento e queria fazer bonito na frente de seus torcedores no último jogo da fase de grupos.

Dentro das quatro linhas, os Azuis Reais, comandados por Tedesco optou por um esquema com 3 zagueiros na Veltins-Arena. Stambouli, Naldo e Nastasic formavam a primeira linha de defesa, enquanto Schopf e Mendyl (logo cedo substituído por Baba) eram os alas do time. Goller, Mascarell e Serdar eram os meias, e Konoplyanka formava o ataque com Teuchert. Era uma equipe que, ao menos no papel, poderia mesclar uma boa marcação com saída de bola de qualidade ao mesmo tempo.

No lado dos visitantes, Y. Semin foi menos ousado e formou um 4-5-1 bem mais tradicional. Os destaques vão para a experiência de Denisov e Krychowyak no meio-de-campo, além da velocidade de Farfán e do faro de gol de Éder no ataque. A grande curiosidade do jogo foi o reencontro de Howedes com a torcida do Schalke 04, seu último time antes de transferir-se para o Lokomotiv.

O jogo teve os 20 minutos iniciais bem mornos, sem uma pressão significativa de nenhum dos lados. Quem começou a levar perigo foi Konoplyanka, com duas jogadas consecutivas bem incisivas da ponta para o meio. O goleiro Guilherme foi exigido em outro momento, depois de uma bela tabela de Goller com Schopf. O ponta direita virou o destaque do time até o final do primeiro tempo.

Apesar dos quase 60% de posse de bola para o Schalke 04, a partida vinha muito equilibrada no quesito chances de gol. Sempre buscando os contra-ataques, Miranchuk teve boa chance de abrir o placar aos 36 minutos, quando chutou forte nas mãos do goleiro Fahrmann. Quem teve a melhor chance da primeira etapa, porém, foi o próprio Lokomotiv, quando, no último minuto dos acréscimos, Denisov perdeu um gol cara a cara com o goleiro alemão, mandando a bola por cima da baliza. Os times voltaram para o vestiário muito equiparados, em todos os sentidos.

O segundo tempo começou no mesmo pragmatismo que o primeiro terminou, porém com uma dose de intensidade a mais. Era o lado direito do Schalke 04 que continuava funcionando com mais qualidade, com Schopf e Konoplyanka alternando aquele lado e levando perigo à defesa do time russo

Aos 34 minutos da segunda etapa, um lance inacreditável perdido pela equipe germânica, depois que Serdar errou o arremate sem goleiro, perdendo a melhor chance do time da casa em toda a partida.

Nos 10 minutos finais, Semin apostou em Smolov no lugar do peruano Farfán, que não contribuiu muito para as jogadas de ataque dos Ferroviários. E foi o centro-avante quem botou jogo nos minutos finais da partida para o time da Rússia. Deu dois bons chutes de média distância que levaram perigo para o goleiro Fahrmann. No último minuto de jogo, porém, depois de uma bola mal espalmada pelo goleiro Guilherme, Schopf chutou forte para marcar para o Schalke e dar os números finais à partida.

E ficou nisso, um 1 a 0 depois de três jogos sem vencer pelos alemães na Veltins-Arena. Como o Porto venceu o Galatasaray por 3 a 2, tudo continuou na mesma no grupo D. O Schalke manteve-se na segunda colocação e o Lokomotiv não conseguiu a classificação para a Liga Europa.