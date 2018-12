Tedesco concorda com vaias da torcida do Schalke e afirma: "Sempre lutaremos por eles"

Neste sábado (15), o Schalke 04 visitou o Augsburg na Bavária e saiu com um frustrante empate em 1 a 1. A equipe alemã chegou a ter um bom controle da partida, mas levou um gol cedo e só conseguiu ir em busca do prejuízo na etapa complementar, com Caligiuri marcando o tento salvador.

Durante a partida, quando o time de Gelsenkirchen perdia por 1 a 0, os torcedores perderam a paciência e começaram a vaiar a equipe a cada toque na bola. Após o confronto, Domenico Tedesco, técnico do Royal Blue, comentou o assunto em entrevista coletiva.

"Nossos fãs sempre ficam atrás de nós. Eles viajam tantas milhas para nos apoiar a cada semana. É aceitável para eles nos vaiar para que lutemos mais. Nós sempre lutaremos por eles, que é a base do nosso clube", disse.

Já com bola rolado, Tedesco afirmou que seu time se comportou de maneira muito diferente nas duas metades do jogo, o que prejudicou os mineradores na primeira etapa.

"Hoje foi um jogo de duas metades. No primeiro tempo, pressionamos muito alto e perdemos muitos duelos aéreos. Nós merecemos sair atrás", afirmou.

"Modificamos algumas coisas na etapa final e conseguimos mais controle. Nós finalmente jogamos bem e o time ter ganhado o jogo", acrescentou.

O técnico também falou sobre a substituição de Skrzybski, que saiu logo no intervalo. O atacante polonês possuía um cartão amarelo e deixou a partida para a entrada de Bentaleb.

"Tivemos que tirar Skrzybski, pois havia um grande risco de ele ser expulso. Coloquei o Bentaleb para que tivéssemos alguém bom em finalização no centro do meio-campo", finalizou.

O Schalke 04 volta a campo pela Bundesliga no meio de semana, mais especificamente na quarta-feira (19), diante do Bayer Leverkusen. A bola rola ás 15h30 (horário de Brasília), na Veltins Arena.