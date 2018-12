Em sorteio, UEFA define primeira fase de mata-mata da Europa League

A UEFA realizou um sorteio na manhã desta segunda-feira (17), e definiu a primeira fase de mata-mata da Europa League 2018-19. Os jogos serão disputados em ida e volta.No 14 de fevereiro serão os primeiros confrontos. Já no dia 21 de fevereiro, serão os de volta. Os horários ainda não foram divulgados.

A fase de mata-mata recebe os 24 clubes classificados na fase de grupos da competição e 8 times eliminados da Champions League, que ficaram em terceiros colocados.

Os duelos serão disputados em dois jogos até as semi-finais. A final é definida em um jogo, em estádio neutro. A decisão da competição será no dia 29 de março de 2019, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Confira os cruzamentos

Confira a lista das partidas

Sporting x Villarreal

Galatasaray x Benfica

Viktoria Plzen x Dínamo Zagreb

Club Brugge x Salzburg

Rapid Viena x Inter de Milão

Slavia Praga x Genk

Krasnodar x Bayer Leverkusen

Zurique x Napoli

Malmo x Chelsea

Shaktar Donetsk x Eintracht Frankfurt

Celtic x Valencia

Stade Rennais x Real Betis

Olympiakos x Dínamo Kiev

Lazio x Sevilla

Fenerbahçe x Zenit

BATE x Arsenal