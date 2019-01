Schalke domina, mas fica no empate com Hertha Berlin pela Bundesliga

O jogo que abriu a 19ª rodada do Campeonato Alemão entre Hertha Berlin e Schalke desta sexta-feira (25) no Estádio Olímpico de Berlim terminou empatado. Primeiro tempo com duas substituições forçadas por causa de lesões para os visitantes e três gols em menos de 10 minutos e um segundo tempo sem muita movimentação mas com belíssimas defesas do goleiro do Azul Real.

Substituições forçadas e gol nos acréscimos

Aos cinco minutos do primeiro tempo os donos da casa já tiveram sua primeira chance. O meia do Schalke, Alessandro Schöpf sentiu dores após entrada de Karim Rekik e tentou continuar no jogo mas acabou sendo substituído antes dos trinta minutos de jogo. A posse de bola do início do jogo era do visitante até que aos dezessete minutos do primeiro tempo, Konoplyanka com o pé direito levou a bola direto pro ângulo. Stambouli e Maier sofreram uma colisão e ambos ficaram caídos, minutos depois Stambouli é substituído. O técnico Tedesco foi obrigado a fazer duas substituições forçadas devido a lesões.

Aos trinta e nove minutos do primeiro tempo Marko Grujic marcou o primeiro do Berlin. No entanto aos quarenta e quatro minutos Mark Uth abriu vantagem para o Schalke. Uth estava sozinho na área quando recebeu a bola de Oczipka. Quando o time de Gelsenkirchen já comemorava ir para o intervalo com a vantagem de um gol, Ibisevic cabeceou e fez o segundo gol em casa empatando o jogo no final do primeiro tempo.

Final feliz para os dois lados

O segundo tempo nenhum dos times marcou, Hertha Berlin até tentou mas Alexander Nübel fez grandes defesas. O Schalke sofreu mais uma substituição forçada, Steven Skrzybski foi substituído pelo jovem Ahmed Kutucu. A partida foi intensa e para ambos os times a vitória seria importante, o Azul Real teve mais posse de bola durante toda a partida mas Berlin conseguiu importantes contra-ataques.

O Berlin está em sétimo na tabela de classificação da Bundesliga e o Schalke em décimo segundo. Próximo jogo das equipes será no dia 2 de fevereiro contra Wolfsburg e M'gladbach, respectivamente.