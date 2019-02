Solari realça empate do Real Madrid contra o Barcelona: "Foi um jogo espetacular"

O Real Madrid saiu na frente, mas acabou empatando em 1 a 1 com o Barcelona, no Camp Nou, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O treinador dos Merengues, Santiago Solari, destacou a beleza do confronto.

"Aquilo que retenho é que foi um jogo espetacular, com muita qualidade e alternância. Foi bonito de ver para todos os torcedores de qualquer clube. Tivemos oportunidades para marcar em ambas as partes, como a de Vinicius Junior ou a de Gareth. É difícil falar de justiça no futebol”, expressou.

O ex-jogador Blanco alegou que a Copa possui um brilho a parte, mas comentou que é necessário pensar no próximo jogo do Campeonato Espanhol e da situação de Llorente - o meia sentiu a coxa esquerda no segundo tempo.

“Vamos passo a passo. Este jogo acaba de terminar. Agora temos uns dias de trabalho. Teremos de ver como está Marcos Llorente e irei conceder uma coletiva de imprensa antes do próximo jogo. Esta é uma competição bonita, estamos lutando por ela e já teremos tempo para pensar no próximo jogo da Liga”, reforçou.

Solari elogiou a atuação de Vinicius Junior. Além disso, revelou que não se espanta com o atrevimento do atacante que conta com a ajuda dos outros jogadores.

"Não me surpreende, conheço a sua maneira de jogar futebol. Um rapaz de 18 anos que se desenvolva desta forma é muito valioso. Os seus companheiros também têm mérito, pois o apoiam e dão-lhe consistência para jogar", explicou.

Por fim, o comandante assegurou a situação de Marcelo, que está sendo questionado pelo seu desempenho dentro de campo.

“O nosso segundo capitão é 100% madridista, põe o Madrid sempre à frente e trabalhamos para ter a melhor versão de todos”, finalizou.

O Real Madrid encara o Atlético de Madrid, no sábado (9), pela 23ª rodada da La Liga, às 13h15, no Wanda Metropolitano.