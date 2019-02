Bayer Leverkusen abre rodada da Bundesliga e goleia Mainz 05 fora de casa

Mainz 05 e Bayer Leverkusen abriram a 21ª rodada da Bundesliga 2018/2019 nesta sexta-feira (8), na Opel Arena. O primeiro tempo foi de jogo intenso, com cinco gols marcados. Já no segundo o ritmo foi mais tranquilo, mas os leões ainda tiveram a chance de marcar mais um consagrando a goleada. O placar terminou 5 a 1, com gols marcados por Wendell, Quaison, Harvetz, Brandt, duas vezes, e Bellarabi.

Com o resultado, o Mainz se encontra na 11ª posição, com 27 pontos, mesma pontuação do Werder Bremen em 10º com um jogo a menos. E o Leverkusen na quinta colocação, com 33 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Eintracht Frankfurt caso vença a partida contra o Leipzig.

No início do primeiro tempo o Mainz apareceu com uma boa chance aos três minutos. Mateta ficou cara a cara com Hradecky e arriscou a finalização, mas o goleiro fez uma excelente defesa. Logo depois, aos cinco, o Leverkusen sai na frente em um contra-ataque relâmpago com Volland que tocou para Bellarabi na linha de fundo cruzar para Wendell chutar com o gol vazio, abrindo o placar para os visitantes. Os donos da casa foram atrás do empate e aos nove minutos conseguiram graças ao gol de Quaison.

Os leões foram para cima, criaram boas oportunidades com Brandt e Volland ao 17', e nos 18' com Bailey. Mas foi aos 20' que os visitantes conseguiram fazer o segundo. Brandt fez um ótimo passe na esquerda para a área e Havertz acertou o tiro direto no gol. Os mandantes tentaram empatar novamente aos 29', Hack brigou no ar pela bola e tocou para Mateta, do outro lado da área, que arriscou, mas o chute saiu do lado da meta.

No lance seguinte, aos 30', os leões apareceram com força total. Brandt tocou para Volland que foi até a linha de fundo e cruzou, Niakhate tentou tirar de Brandt e não conseguiu, o meia se livrou do goleiro Müller e marcou o terceiro para os visitantes. Mandando na partida, o Leverkusen tinha domínio total das ações mesmo estando fora dos seus domínios.

Aos 37', Bailey tirou a bola de dois defensores e tocou para Volland, entre a defesa do Mainz, que tentou mandando para fora. Já nos minutos finais da partida, aos 44', Brandt passou a bola para Bellarabi, na ala direita, que finalizou na cada do gol de Müller, marcando o quarto gol do Leverkusen e o quinto, finalizando assim a primeira etapa.

O segundo tempo começou mais calmo, mas mesmo assim o Leverkusen aproveitava as oportunidades que apareciam. Aos 51' o tiro de Müller foi interceptado pelo ataque dos leões e a bola foi lançada para Bailey que arriscou a finalização, mas a bola atravessou próxima do gol do Mainz. Aos 61' outra chance, um chute foi bloqueado na área e a bola sobra para Aranguiz que cruzou para Bailey, mas Müller consegue fazer a defesa sem grandes problemas.

Aos 64', em jogada em velocidade Brandt recebe na intermediária e tocou para Volland que passou novamente para o jovem finalizar na direita sem chances para o goleiro, marcando o quinto gol do Leverkusen. Mainz ainda foi a luta mostrando que não tinha desistido do jogo, mas não conseguiu criar nenhuma oportunidade efetiva de gol. E assim terminou a partida, com a goleada dos visitantes sobre os mandantes.

As equipes voltam para campo no próximo fim de semana para a 22ª rodada da Bundesliga. O Mainz 05 enfrenta o Wolfsburg no sábado (16), às 12h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena. O Bayer Leverkusen joga contra o Düsseldorf no domingo (17), às 15h, na BayArena.