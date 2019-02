Com hat-trick de Agüero, City atropela Chelsea e reassume liderança da Premier League

Na partida onde a expectativa era de equilíbrio, o Manchester City passeou no Etihad Stadium, aplicando uma goleada de 6 a 0 sobre o Chelsea. No jogo, válido pela 26ª rodada da Premier League, Agüero, que marcou três vezes, Sterling, que fez dois, e Gundogan, anotaram os gols.

Dominante do início ao fim da primeira etapa, os donos da casa não tomaram conhecimento do seu adversário. Com três minutos, De Bryune cobrou falta na direita, encontrando Bernardo Silva completamente livre. O português cruzou e achou Sterling, que só completou para abrir o placar.

Aos 12´, Aguero ampliou para o City. O argentino recebeu pela esquerda, carregou para o meio, e chutou colocado, acertando o ângulo de Kepa, que foi na bola, mas não conseguiu chegar.

Pouco depois, Barkley tentou recuar de cabeça para o goleiro, mas não teve força suficiente e deu a bola nos pés de Agüero. O camisa dez não desperdiçou o vacilo e anotou o seu segundo no jogo, o terceiro dos mandantes.

O massacre continuou, e aos 24, Gündogan fez o quarto. Sterling fez boa jogada pelo lado esquerdo e tocou na entrada da área para Agüero. Rüdiger conseguiu cortar, mas a sobra ficou com o meia alemão, que fez uma bela finalização e também deixou o dele.

Com 24 minutos o City fez o quarto (Reprodução / Man City)

O ritmo do confronto não mudou no segundo tempo. Com dez minutos, os SkyBlues tiveram um pênalti a seu favor, após Sterling ser derrubado por Azpillicueta. Quem foi para cobrança foi Aguero, que anotou o seu hattrick e fez o quinto do jogo.

Com o resultado na mão e a partida controlada, os mandantes passaram a valorizar a posse no campo do adversário. Já nos últimos minutos, David Silva fez o lançamento para Zinchenko, que rolou para Sterling bater pro gol vazio.

Com o resultado, o City assume temporariamente a liderança do Campeonato Inglês, com 67 pontos. O Liverpool, que possui a mesma pontuação, tem um jogo a menos. Já nos Blues, a crise aumenta e acabam a rodada ultrapassados pelo Manchester United, saindo do Top 4 da tabela.

Na próxima quinta-feira (14), o Chelsea via tentar se recuperar, buscando avançar na Europa League, enfrentando o Malmo, no Estádio Swedbank. No sábado, o Manchester City entra em campo pela FA Cup, quando enfrenta o New Port County, no Rodney Parade.