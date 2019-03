Bayern massacra M'gladbach, cola no líder e só fica atrás pelo saldo de gols

Precisando golear por seis gols de diferença para assumir a liderança da Bundesliga, o Bayern de Munique foi determinado a marcar gols contra o Mönchengladbach. No Borussia Park, pela 24ª rodada, o time da casa sofreu com o rolo compressor bávaro, que marcou gols no primeiro minuto de cada tempo. Stindl marcou para os mandantes, porém Javi Martínez, Müller, Lewandowsksi (2x) e Gnabry foram as redes pelo lado vermelho, construindo a sonora goleada de 5 a 1, botando pressão total no líder Borussia Dortmund, que perdeu na rodada.

Tempo inicial aberto e movimentado

Escanteio e gol do Bayern. Logo no primeiro minuto de jogo, os bávaros cobraram o coorner; Javi Martínez, sozinho, cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro para abrir o placar: 0 a 1. O lance passou por análise do VAR, que via se o volante havia feito falta no marcador. Um minuto depois o gol foi validado. Sem conseguir passar do meio de campo, o Mönchengladbach estava atordoado com os outros dois ataques após o gol. E aos 10', Gnabry, da esquerda da área, passa em meia altura para Müller, que bate de primeira da boca do gol. Goleiro defende no susto, e o próprio Müller pega o rebote já com o arqueiro caído: 0 a 2.

Gol do Müller (Foto: Divulgação / FC Bayern)

Aos 25', Gladbach chegou a marcar chegou a diminuir, mas o assistente assinalou impedimento, anulando o gol. O Bayern seguiu em pressão. Lewandowsksi lançou Gnabry. O alemão ficou cara a cara com o goleiro, chutou colocado e goleiro se esticou para evitar o terceiro. Em seguida, aos 37', Lars Stindl recebeu dentro da área e chutou forte contra Neuer para marcar: 1 a 2. Os bávaros ainda tiveram outra chance com Lewandowsksi , mas sem resultar em gol.

Mais gols

James recebe em jogada errada da zaga borussiana e chuta ao lado da trave esquerda do goleiro. Em seguida, nova saída de bola errada, mas dessa vez quem recebe é Lewandowski, que girou entre zagueiros e mandou para os fundos da rede: 1 a 3. Tudo dentro dos dois primeiros minutos. Um show do Bayern.

Enormemente soberano no jogo, o time bávaro corria atrás do gol insanamente. O Mönchen não tinha forças para reagir, até chegava em algumas raras ocasiões, mas a defesa adversária bem postada barrava o perigo. James e Javi Martínez quase marcaram. Aos 75', Lewa aparece de novo, finaliza frente a frente com o goleiro, que defende à queima-roupa. A zaga afasta, parcialmente, de carrinho e a bola sobra Gnabry tocar para o gol: 1 a 4.

Ainda coube mais. Depois de continuar tentando mais, o Bayern conseguiu um pênalti 90'. O polonês Lewandowsksi pegou a bola e bateu: 1 a 5, fechando o caixão dos Potros.

(Foto: Bundesliga)

Como tudo ficou?

Agora, o Bayern tem os mesmos 54 pontos do Borussia Dortmund, mas dois gols a menos no saldo (+31 contra +29), primeiro critério de desempate. Enquanto isso, o M'gladbach fica com 43 e cai para quarto, perdendo a terceira posição para o RB Leipzig, que venceu mais cedo.

Na próxima rodada, os bávaros recebem o Wolfsburg, às 11h30 do sábado (9). Já os Potros visitam o Mainz 05, às 14h30 do mesmo dia.