Hungria vence Croácia de virada pelas eliminatórias da Euro 2020

A Hungria derrotou a Croácia na tarde deste domingo (24) pela segunda rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2020. O placar de 2 a 1 veio após uma virada do time Húngaro na parte final da partida. Mesmo com o time base do vice-campeonato mundial do ano passado, os croatas não conseguiram igualar o nível de atuação que realizaram na Copa da Rússia.

Com a bola rolando, nos primeiros minutos, a Croácia parecia que não teria dificuldades. Logo com sete minutos, Lovren e Rebic já haviam assustado o gol defendido por Gulacsi. Aos 13, Kramaric encontrou Rebic na área. Ele concluiu com facilidade e abriu o placar, 1 a 0 para os croatas.

Depois do gol, a Hungria cresceu no jogo e passou a aproveitar os contra-ataques com Szalai, que era o principal jogador ofensivo. A partida ficou a favor dos húngaros aos 30 minutos, depois que Barisic teve que ser substituído, devido a uma lesão, por Leovac. Quatro minutos depois, Balazs deu boa bola para Szalai. O centroavante não perdoou e empatou o jogo, 1 a 1.

Na volta do intervalo, a Croácia teve a bola, criou oportunidades mas não conseguiu marcar. No início, Rebic e Kramaric levaram perigo ao gol de Gulacsi.

Aos 31 minutos da etapa final, a Hungria encontrou o gol da virada. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou no meio da área para Mate Patkai, que mandou a bola no canto esquerdo do goleiro e virou a partida, 2 a 1 para a Hungria.

O tento definiu a vitória, pois o placar não se alterou até o final. A Croácia não conseguiu assumir a liderança do grupo E, e viu a própria Hungria empatar em número de pontos (3). O próximo jogo das equipes será em junho (08), quando a Croácia recebe País de Gales, e a Hungria vai até o Azerbaijão, para tentar somar mais 3 pontos.