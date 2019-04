Schalke 04 vence clássico contra Borussia Dortmund de virada e complica vida de rival

Mesmo em crise e na luta para escapar do rebaixamento, o Schalke 04 fez bonito no maior clássico da Alemanha na manhã deste sábado (27). Em jogo marcado por duas expulsões do time da casa, pênalti e VAR, no Signal Iduna Park, em jogo válido pela 31ª rodada, o time azul goleou o Borussia Dortmund por 4 a 2 e segue firme para fugir da segunda divisão. Já os aurinegros se complicaram, já que o Bayern de Munique segue firme em busca do título e pode abrir quatro pontos de vantagem.

Donos da casa dominam e tomam a virada

No primeiro tempo, o Dortmund dominou o jogo ainda nos primeiros minutos. Aos 14, Mario Gotze, livre na área, recebeu em lindo passe de Sancho pela direita. O alemão aproveitou e desviou de cabeça para as redes do rival, marcando o primeiro gol da partida. O time amarelo ganhou forças e foi para cima no ataque. Porém, aos 20 minutos, o árbitro marcou penalidade para os visitantes com consulta no VAR. Para a arbitragem, Weigl utilizou a mão para bloquear o chute de Embolo. O experiente Caligiuri bateu, marcou e empatou para os azuis. O resultado deixou o time azul animado e aos 27, em cobrança de escanteio no lado direito, Caligiuri bateu e o zagueiro Sané, com mais de 1,90, bateu para dentro das redes adversárias, sem chances para o goleiro Burki.

Com o placar de 1 a 2 para os azuis, os amarelos se complicaram na busca do empate. Não conseguiam finalizar e furar a defesa dos rivais. Já o Schalke, sem boas chances e falhas no ataque, também não evoluíram.

Dois a menos e a vitória azul

No começo da segunta etapa, o Schalke foi pra cima em busca de mais gols. Mas o tormento veio aos 15 minutos, quando Marco Reus recebeu cartão vermelho por falta dura no adversário. Na cobrança, Caligiuri fez o segundo e ampliou o placar para os visitantes com golaço. Cinco minutos depois, Wolf também foi expulso por carrinho por trás, semelhante ao caso de Reus. Com dois a menos, o Dortmund ficou abatido e pouco conseguia criar, deixando o Schalke controlar a partida. Foi apenas aos 40 minutos que Witsel diminuiu para 2 a 3 o placar. Ainda sim, com força e garra, Embolo fez o último da partida elevando para 4 gols dos visitantes com chute de fora da área para o gol dos aurinegros. Com placar final de 2 a 4, o Schalke 04 fez a festa da torcida que esperava pelo resultado ansiosa.

O Schalke segue na 15ª colocação com 30 pontos e precisa garantir pontos para subir na tabela e escapas do rebaixamento. Já o Borussia Dormtund ocupa a vice liderança, com 69 pontos e fica na torcida por tropeços do Bayern.

No próximo fim de semana, o Schalke 04 enfrenta o Augsburg, em confront direto, no domingo (05), às 08h30, na Veltins Arena. Já o Dortmund visita o Werder Bremen no sábado (04), às 13h30.