Final londrina! Chelsea bate Eintracht nos pênaltis e fará final da UEL contra Arsenal

Depois do empate em 1 a 1 na Alemanha, Chelsea e Eintracht Frankfurt voltaram a se enfrentam pela semifinal da UEFA Europa League. Em Londres, no Stamford Bridge, os Blues foram mais eficientes no primeiro tempo e abriram o placar. No começo da etapa final, os Águias empataram e conseguiram levar à prorrogação. Já no tempo extra, os alemães foram pressionados, mas não cederam e tudo foi decidido nos pênaltis, onde Kepa brilhou, pegou duas cobranças e garantiu a final inglesa entre Arsenal e Chelsea.

Um em cada tempo

Lá e cá! Assim começou o primeiro tempo entre londrinos e fankfurtianos. Nos primeiros 15 minutos, era o Chelsea quem chegava com mais perigo, tanto que a defesa alemã teve trabalho com as investidas de Hazard e Loftus-Cheek. Porém Jovic e Kostic também não deixavam os defensores azuis na boa. O jogo estava franco e num desses ataques da dupla aguda dos Blues, o inglês recebeu do belga na diagonal e deu um tapinha na bola para tirar do goleiro e abrir o placar (1 a 0).

Além disso, Hasebe evitou o gol de Giroud tirando uma bola em cima da linha. Kepa também fez milagre ao espalmar no ângulo finalização de Rebic. Por pouco não houve mais gols na primeira metade.

Depois do descanso, logo aos 49 minutos, Hasebe lançou Jovic entre os zagueiros, que passou para Gacinovic. Gacinovic devolveu para Jovic receber no meio da zaga, cara a cara com Kepa. O atacante manteve a frieza e tocou na saída do goleiro para empatar (1 a 1). Depois do gol, o Eintracht ficou superior. Sarri insistia para que o Chelsea não recuasse. Por volta dos 70', Kepa fez boa defesa em pancada de Kostic, de fora da área.

Prorrogação frenética

Na prorrogação, Haller era o centroavante dos alemães e Higuaín dos ingleses. E logo no começo, o próprio Haller recebeu pelo alto na boca do gol e bateu meio torto no contrapé de Kepa, que só olhou. A bola ia entrando, até que David Luiz se jogou na bola e tirou em cima da linha. Sensacional!

Já no segundo tempo da prorrogação, o jogo se abriu de vez. Era um Chelsea atacante e um Eintracht usufruidor de contragolpes. Assim se desenhou os minutos finais. Faltando dez minutos para acabar, Emerson chegou bem pela ponta esquerda e finalizou. No rebote do goleiro, Hinteregger travou na hora "H". Antes do árbitro apitar o final de jogo, Azpilicueta ainda dividiu com o arqueiro Trapp, que tinha a bola segura e ela entrou. O Stamford Bridge ficou enlouquecido, mas o gol foi anulado. Depois disso, o Chelsea seguiu tentando, mas sem sucesso.

Penalidades

(Reprodução/app Bet365)

Nos pênaltis, brilhou a estrela de Kepa, goleiro do Chelsea que pegou duas cobranças: uma no meio do gol, a de Hiteregger, e o outra em seu canto esquerdo, a última de Paciência.

De forma mais tranquila que os Blues, o Arsenal passou pelo Valencia e também chegou à decisão. Com isso, a final da UEFA Europa League 2018-19 será entre Arsenal e Chelsea, em Baku, capital do Azerbaijão.