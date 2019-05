Na despedida de Griezmann e Godín, Atlético fica no empate com Levante

Na manhã deste sábado (18), o Levante recebeu o Atlético de Madrid pela última rodada do Campeonato Espanhol. Em partida que teve um começo agitado com o time da casa abrindo o placar nos minutos iniciais, acabou sedendo um empate ao visitante e a partida terminou com o placar de 2 a 2 no estádio Ciutat de Valencia.

Equilíbrio na conta

Com o início da partida, o Levante mostrou um posicionamento ofensivo para cima do adversário, querendo mostrar que apear da discrepância de suas colocações na tabela, podia e tinha condições de lutar por um resultado positivo. Tanto que com apenas seis minutos da etapa inicial, o zagueiro Erick Cabaco abriu o marcado para o time da casa.

Executando jogadas de ataque que não vinham surtindo muito efeito, a equipe do Atlético se viu meio dominada pelo estilo de jogo do Levante. Aos 30 ainda no primeiro tempo, o time conseguiu ampliar sua vantagem e saiu para o intervalo com uma boa vantagem em cima dos colchoneros.

Após o intervalo, o jogo parecia que ia tomar um rumo mais agitado, com uma equipe focada para manter a vantagem e a outra interessada em correr atrás do placar, aos seis minutos do segundo tempo, o atacante Angel Correa é expulso. O jogador entrou em confronto com um adversário e acabou sendo penalizado na partida deixando o Atlético com um a menos praticamente os 45 minutos finais inteiros.

Mas mesmo com a desvantagem numérica, o time de Madrid soube administrar muito bem a partida e conseguiu os gols de empate. Aos 23 minutos, o volante Rodri descontou e aos 34, o atacante Sergi Camello deixou tudo igual no estádio Ciutat de Valencia.

Desfecho

Sendo a última rodada da La Liga, a partida teve muitas despedidas para o time do Atlético de Madrid. O atacante Griezmann e o zagueiro Godín fizeram seu último jogo vestindo a camisa do clube neste sábado. Os dois já haviam anunciado antes deste confronto que não planejam continuar no clube para a próxima temporada.

Com isso, os colchoneros terminaram a competição na vice liderança com 76 pontos, a mesma marca atingida na primeira temporada do técnico Simeone com o clube. Já o Levante até o momento, ocupa a 14ª colocação podendo ainda ser ultrapassado por Villarreal e Valladolid.