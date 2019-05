Fim do sonho! Milan vence SPAL no Italiano, mas fica fora da Champions League

O Milan bem que tentou, porém terminou o Campeonato Italiano com apenas uma vitória e vaga na próxima Europa League. Neste domingo (26), o time rossonero visitou o SPAL e venceu por 3 a 2, mas ficou de fora do G-4 para ir à Champions League por causa das vitórias dos rivais Inter e Atalanta. Os gols foram marcados por Késsie (duas vezes) e Çalhanoglu, enquanto Vicari e Fares anotaram para os donos da casa.

Com 68 pontos, o Milan fica na quinta posição do Calcio. Assim, o time irá disputar, ao lado da Roma, a Europa League na próxima temporada. Já o SPAL está na 13ª colocação, com 42 pontos e conseguiu alcançar a sua meta na temporada: a permanência na Serie A.

O Jogo



Os milanistas começaram no ataque e criaram várias oportunidades, obrigando o goleiro da casa a trabalhar muito. Aos 18', o primeiro gol da partida veio na jogada do volante Kessié, que cruzou da direita para Calhanoglu. O jogador pegou de primeira e marcou.

Aos 23', Rodriguez tocou para camisa 79 dentro da área, que finalizou no ângulo esquerdo. Aos 28', porém, o SPAL diminui a vantagem com Vicari, de cabeça, que superou o goleiro Pepe Reina.



No início do segundo tempo, aos 53', Fares pulou mais alto na área para conseguir o empate, aproveitando falha da defesa do Milan. Entretanto, aos 66', o time rossonero voltou a levar perigo e conseguiu um pênalti com Piatek, que foi derrubado na área. Outra vez Kessié marcou, deslocando Viviano e anotando o seu segundo gol na partida, dando números finais ao confronto.