Um dia após anunciar Boateng, Fiorentina confirma contratação de lateral Pol Lirola

Depois de uma temporada para se esquecer, a Fiorentina tenta se recuperar para 2019-20. Um dia após anunciar a contratação do atacante Kevin-Prince Boateng, a Viola confirmou outro jogador vindo do Sassuolo: o lateral espanhol Pol Lirola, 21 anos. O contrato é de empréstimo de um ano, com obrigação de compra.

Enquanto Boateng estava emprestado ao Barcelona na reta final da última temporada, Lirola foi um dos jogadores mais regulares do Sassuolo, com 35 participações na Serie A, e dois gols marcados e seis assistências anotadas. O espanhol jogou nas categorias de base do Espanyol, e foi contratado pela Juventus em 2016, mas nunca chegou a atuar no clube de Turim. No total, fez 87 partidas pelo Sasol entre 2016 e 19. Há pouco mais de um mês, foi campeão do Europeu Sub-21 pela Espanha.

A Fiorentina continua muito ativa no mercado atrás de reforços para sua primeira temporada com novo dono. O volante Radja Nainggolan, da Inter, e o atacante Diego Rossi, do Los Angeles FC podem ser os próximos reforços da Viola.