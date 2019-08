Liverpool abre rodada da Premier League com passeio em cima do Norwich

Sobe os gritos da torcida vermelha, o Liverpool venceu o Norwich por 4 a 1, no Anfield, pela primeira rodada da Premier League. Hanley, contra, Salah, Van Dijk e Origi marcaram para os donos da casa. Do outro lado, Pukki descontou.

Apesar da estreia satisfatória, uma preocupação tomou conta do time do Noroeste da Inglaterra. O goleiro Alisson sentindo a panturrilha ao cobrar um tiro de meta e precisou ser substituído.

De olho na goleada

Aos 6', Robertson acionou Origi. O atacante cruzou rasteiro na linha de fundo. Hanley foi rebater, entretanto mandou contra o próprio gol. Os Canaries não se intimidaram e resolveram encarar o adversário. Em companhia disto, deixava a defesa fragilizada. Aos 19', Alexander-Arnold tentou passar pela marcação e acabou perdendo. Salah fez a finta, e no desarme a bola ficou Firmino. O camisa 9 enxergou o egípcio avançando, que bateu colocado no canto oposto.

Sempre que atuava no campo ofensivo, o Norwich buscava o atacante Pukki. Em boa oportunidade, o finlandês recebeu lançamento dentro da área, mandou de cobertura, mas Alisson deu um tapa para afastar. No rebote, o brasileiro deu um toque sutil e salvou os Reds. Aos 25', Stiepermann encontrou espaço, arrematou uma bomba e o arqueiro espalmou. Três minutos depois, escanteio para o Liverpool. Salah foi para cobrança, Van Dijk cabeceou no chão, deixando Krul sem reação.

A alegria do time da casa virou preocupação. Alisson bateu o tiro de meta e logo sentiu a panturrilha. Com forte aplausos, o goleiro precisou sair da partida e Adrián entrou no seu lugar. De volta ao gás, Origi foi o protagonista do quarto tento. Alexander-Arnold fez o balão, cruzou na testa do atacante, que mandou direto para as redes.

Gol de hora

Na volta do intervalo, os Reds foram em busca da ampliação, mas não contavam com o poste para atrapalhar. Firmino deu corta-luz, Henderson aproveitou e bateu de primeira. Krul salvou e a bola parou no travessão. Logo em seguida, Alexander-Arnold cruzou rasteiro, Firmino girou e mandou para fora.

Com o passar do tempo, o confronto perdeu a intensidade. De olho nisto, o vistante soube fazer as suas articulações. Aos 62', Leitner recebeu na área e carimbou a trave. Sem demora, veio o desconto no placar. Buendía conseguiu passe no meio da marcação, Pukki dominou e chutou cruzado.