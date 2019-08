Com gols nos minutos finais, Freiburg tem vitória larga em cima do Mainz

O Freiburg estreou na Bundesliga 2019-20 ganhando do Mainz 05 por 3 a 0, placar que não ilustra a partida: as duas equipes pouco flertaram com o gol de maneira mais perigosa. As únicas duas oportunidades claras (do Freiburg) vieram no segundo tempo, quando o que prevaleceu foram frágeis concretizações de ambos os lados e equilíbrio na posse de bola.

Etapa inicial parelha

As equipes assumiram papeis semelhantes durante todo o primeiro tempo, inclusive no que se refere a não impactar o torcedor adversário com alguma oportunidade muito clara. Pouco pode-se dizer de equipes que eram objetivas, mas sem alguma efetividade. A quantidade de finalizações (21) – 10 para Freiburg, 11 para o Mainz 05 – não foi compatível com o grau de emoção (abaixo) vista pelos torcedores, de duas equipes que tiveram posse de bola equilibradas.

Um Freiburg imprevisível

Os times retornaram e o que se viu foi um Freiburg que mais tempo tinha a bola, mas, todavia, sem alguma finalização precisa que mereça registro. O confronto se desenhava para sem gols, no entanto, uma substituição por parte dos donos da casa daria início a um desfecho imprevisível: aos 65’, entrou o centroavante Lucas Holer no lugar de Borrielo e, dezesseis minutos mais tardes, faria o primeiro gol após uma cobrança de lateral errada do Mainz, originada de um afastamento da bola por parte da defesa do Freiburg e desvio de cabeça de Petersen que virou assistência.

O segundo gol viria nos dois minutos seguintes com Jonathan Schmid, vindo da direita para o meio na horizontal e chutando rasteiro perto da risca da grande área. Haveria ainda um último de Waldschmidt, quando o árbitro marcou penalidade, aos 89’, pondo fim em uma partida de incríveis 3 a 0.

"Foi um jogo estranho. Nós tínhamos tudo sob controle e queríamos puxar o jogo para o nosso lado. Então, nós perdemos a ordem brevemente, e Freiburg tira proveito do gelo frio. Vamos analisar isso e tirar nossas conclusões." disse o treinador do Mainz, Sandro Schwarz, após derrota.

De forma explosiva, a larga vantagem do Freibug o coloca com moral para seu próximo compromisso, sábado (24), ás 10h30, também pelo Campeonato Alemão, contra uma das novidades para a temporada, o Padebourn.