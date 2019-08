Schalke 04 vence Hertha Berlin e garante primeiro triunfo na Bundesliga

O Schalke 04 venceu o Hertha Berlin em casa, na Veltins Arena, por 3 a 0 pela terceira rodada da Bundesliga, neste sábado (31). Com gols contra de Niklas Stark e Karim Rekik e também Jonjoe Kenny a favor, os Azuis Reais garantiram a primeira vitória no campeonato e em casa.

Primeiro tempo com gol contra

Os donos da casa começaram pressionando. Logo no começo de jogo, ambas as equipes apresentaram boas chances. Benito Raman para os donos da casa e Darida para os visitantes. Dodi Lukebakio teve a melhor chance para o Hertha aos dez minutos, mas foi parado pelo goleiro Nübel.

O Schalke tinha a maior posse de bola favorável, com bom poder ofensivo, porém os visitantes seguravam na defesa. Burgstaller tentou, mas o chute forte demais acabou passando longe do goleiro Rune Jarstein. O time azul ainda tentou com jogada entre Weston McKennie e Bastian Oczipka, sem sucesso.

O primeiro tento dos donos da casa saiu aos 38', em gol contra do jogador do Hertha, Niklas Stark, ao tentar salvar a bola na área de cruzamento feito por Caligiuri. Já no final da etapa, os times não propuseram mais perigo um ao outro e mantiveram um jogo morno.

Vitória azul no segundo tempo

No começo da segunda etapa, o Schalke anotou o segundo com outro gol contra do Hertha, Karim Rekik. Em passe de Harit para McKennie, Burgstaller apareceu mas não foi capaz de dominar a bola para as redes, foi ai que o defensor dos rivais apareceu, desviando para dentro do gol. Na metade do jogo, o Hertha até marcou, mas o gol foi anulado após Nübel salvar o chute de Ondrej Duda e Vedad Ibisevic aproveitar o rebote.

Apesar de estar na frente, o time da casa não colocou perigo nos adversários, já que teve um total de zero chutes ao gol aproveitados, com três dos Ursos. No final da etapa, Jonjoe Kenny marcou o primeiro gol feito pelo próprio time em casa. Final de jogo: 3 a 0 para os azuis.

Sequência

Com os três pontos conquistados, o Schalke ocupa a 8ª posição, com quatro pontos. Já o Hertha desceu para a 16ª, com um ponto.

Após a pausa para datas-Fifa, os Azuis Reais visitam o Paderborn no domingo (15), às 13h, na Benteler Arena. Já o Hertha vai para a casa do Mainz lutar pela vitória no sábado (14), às 10h30.