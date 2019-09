Pela Bundesliga, Fortuna Düsseldorf e Wolfsburg empatam na abertura da rodada

Na abertura da quarta rodada da Bundesliga, Fortuna Düsseldorf e Wolfsburg jogaram nesta sexta-feira (13). A partida aconteceu na Merkur Spielarena, em Düsseldorf, e trouxe os Lobos invictos contra o F95 em vindo de duas derrotas. No fim, o resultado não agradou ninguém, pois podem cair na tabela.

Tempos distintos e nenhum vencedor

A primeira etapa foi empolgante e de boas oportunidades. O primeiro a assustar foi o Wolfsburg, após o bate e rebate, Arnold jogou a bola para fora. Porém, foi o time da casa que abriu o placar, aos 15 minutos. Após excelente jogada pela direita, Niko Giesselmann apareceu livre no segundo pau, chutou forte e sem chances para o goleiro.

A partir daí os Lobos pressionaram e foram felizes aos 28', quando Brekalo fez linda jogada e tocou para Weghorst fazer o seu. O gol deu uma diminuída no ritmo do jogo e assim foram para o intervalo em 1 a 1.

Depois do intervalo as equipes voltaram se estudando mais, buscando dar menos espaços no campo. As melhores chances vieram de fora da área, mas a pontaria não estava muito afiada. Dessa forma, a partida se manteve sem modificações no placar e pontuação dividida ao final do duelo.

Como ficou?

Com o resultado se posiciona em 11º lugar na tabela, com apenas quatro pontos ganhos e sem vencer há três jogos. Já o Wolfsburg subiu para o segundo lugar, com oito, mas dois empates seguidas. Na próxima rodada o F95 encara o Borussia Monchengladbach, no domingo (22). Já os Lobos entram em campo contra Oleksandria, na estreia da Liga Europa, na próxima quinta-feira. Pela Bundesliga, recebe o Hoffenheim na segunda-feira (23).