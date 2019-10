Manchester United joga mal, mas segura empate com AZ Alkmaar na Holanda

Pela segunda rodada da Uefa Europa League, o Manchester United viajou até a Holanda poupando titulares e não fez uma grande partida diante do AZ Alkmaar. O time holandês mandou a partida no gramado sintético do Cars Jeans Stadion, em den Haag, por conta de reformas no AFAS Stadion após a queda de uma parte da cobertura. Os holandeses jogaram melhor, mas a partida desta quinta-feira (3) pela segunda rodada do Grupo L terminou no 0 a 0.

A primeira etapa foi de pouca criatividade em den Haag. O Manchester United, com muitos jogadores poupados, não conseguiu nenhuma finalização correta em toda a primeira etapa, muito pela partida tímida de Fred e Mata, teoricamente responsáveis pela criação dos Red Devils.

Por outro, lado, o AZ teve as melhores chances da partida e até um gol anulado de Boadu na parte inicial do jogo. Aos 14, Idrissi fez jogada de habilidade para cima de Dalot, arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de De Gea no canto direito.

A principal chance do Manchester United veio aos 29. Greenwood recebeu de James no meio da área, finalizou livre, mas Vlaar apareceu no meio do caminho e evitou o gol inglês. No minuto seguinte, Stengs cruzou da direita e encontrou Boadu livre, mas o atacante se atrapalhou na finalização e tocou fraco de cabeça, facilitando a defesa de De Gea.

Com 52% de posse de bola e contando com Idrissi inspirado, o AZ assustou o United alternando contra-ataques e sequências longas de posse de bola e foi o time mais perigoso da primeira etapa na Holanda.

O panorama se manteve no segundo tempo. O AZ continuou tendo mais posse de bola - terminou com 53% -, além de ter conseguido o dobro de finalizações - 12 a seis -, e ter todas as quatro chutes certos da partida. Aos seis, Idrissi fez ótima jogada pela esquerda, cruzou para o meio e Boadu apareceu para desviar, mas Williams apareceu no meio da caminho e bloqueou a finalização.

O técnico Ole Gunnar Solskjaer tentou melhorar a atuação do seu time incluindo Rashford, Lingard e McTominay em campo, mas não foi suficiente, e os mandantes seguiram melhor. Aos 25,- Wijndal recebeu de Koopmeiners, arriscou de fora da área e De Gea se lançou para espalmar mais uma chance do AZ. Cinco minutos depois, Boadu recebeu de Midtsjø, fez o pivô e Idrissi bateu forte, levando mais uma vez perigo ao gol do United.

Só aos 38, o Manchester United conseguiu assustar. Lingard, que acabou saindo precocemente do jogo com dores na coxa, recebeu boa bola de McTominay, apareceu com espaço dentro da área e finalizou forte, mas mandou por cima. Apesar da atuação consistente, o AZ não conseguiu tirar o zero do placar, e os Red Devils levaram um ponto para casa.

O United tem quatro pontos e está na segunda posição da chave, empatado com o Partizan, que venceu o Astana por 2 a 1 na rodada, e lidera pelo número de gols marcados. O AZ ocupa a terceira colocação, com dois pontos.

As duas equipes voltam a campo no domingo (6). O AZ, terceiro colocado da Eredivisie, visita o Willem II, às 11h45. O United, que ocupa somente o décimo lugar da Premier League, enfrenta o Newcastle, às 12h30, também fora de casa. As partidas da terceira rodada do Grupo L da Europa League, AZ x Astana e Partizan x Man United, acontecem no dia 24 de outubro, às 13h55 (horário de Brasília).