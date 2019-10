  Único invicto da Bundesliga, Wolfsburg derrota Union Berlin e conquista vice-liderança 

O Wolfsburg venceu o Union Berlin dento de casa por 1 a 0, em partida válida pela oitava rodada da Bundesliga. O único gol do jogo foi de Weghrost. Autor do feito, o camisa 9 era quem mais incomodava seu adversário.

Com esta vitória, os Lobos asseguraram a vice colocação do torneio e permanecem sendo a única equipe invicta do Campeonato Alemão.

Apesar do jogo parelho, de equilíbrio de posse da bola em 51% para os donos da casa, as chances claras ocorridas na Volkswagen Arena vieram do Wolfsburg.

Lobos assustam

O Union Berlin sofreu de sustos na etapa inicial, de um adversário que se sobressaía por ser mais perigoso. Os mandantes já tiveram sua grande oportunidade na partida com Weghrost. O camisa 9 foi quem mais assustou a defesa adversária, Ele ficou frente a frente com Gikiewicz já aos 6’, depois, apareceu novamente cabeceando (26’), enquanto o Union Berlin incomodou com Bulter aos 24’, quando cortou para o meio vindo da esquerda e fez Pervan trabalhar.

Os brasileiros do Wolfsburg ainda protagonizam grandes oportunidades antes do fim do primeiro tempo: Willian e João Vitor quase marcaram de cabeça, passando muito perto da trave, nos minutos 34’ e 42’, respectivamente.

Weghrost decide

O parâmetro da segunda etapa se estabelece o mesmo. Se faz possível ver a intensidade das equipes, a posse de bola equilibrada, mas as grandes oportunidades eram sob os mesmos da etapa anterior. Aos 52’, com o auxílio do VAR, arbitragem invalida lance de domínio com o braço de Weghrost, inviabilizando a penalidade que foi marcada logo depois do mesmo ter sido agarrado.

Monótono, o Union Berlin quando chegava não despertava sustos. Gentner, aos 67’, até teve uma chance após receber passe dentro da área, mas pegou mal na bola. Outro bom lance foi novamente com o camisa 9, este originado em gol, aos 49'. Brekalo acertou um passe que desconcertou a marcação, deixando o holandês cara a cara para abrir o placar.

Arnold ainda foi protagonista de lance incrível e que quase realizou um gol olímpico salvado pelo goleiro aos 78’, mas, apesar de uma intensidade nos minutos finais lá e cá, com Andrich ainda finalizando no último minuto (95’) de fora da área buscando o empate para o Union Berlin, o placar de 1 a 0 foi concretizado e ilustrou quem esteve de forma mais precisa cerca do arco.

Próximos compromissos

As equipes, agora, aproveitam a pausa ‘FIFA’ e só retornam ao campo no dia 19, ambos pelo Campeonato Alemão. O Wolfsburg enfretará o Leipzig, novamente em casa, enquanto o Union Berlin joga contra o Freibug, também como mandante.