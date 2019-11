De virada, Schalke 04 ganha do Ausburg e permanece na parte superior da Bundesliga

O Schalke 04 começou perdendo, mas conseguiu a virada pra cima do Ausburg na décima rodada da Bundesliga. Os gols da vitória por 3 a 2 foram marcados por Lichtsteiner contra, Kabak e Harit. Baier e Finnbogason diminuiram o placar.

Com a vitória, o Schalke fica no secto lugar, com 18 pontos, e deixa o Ausburg lá embaixo, em 16°, com sete.

Dois gols do Ausburg, um contra

Salif Sane fez falta no time do Schalke e foi bem visível, principalmente na primeira etapa. Apesar de ter mais posse de bola, foram só dois chutes, com nenhum dando chances de gol.

Já o Ausburg teve mais números e mais chances de, não só abrir, mas ampliar o placar. Foram sete chutes, com três deles exigindo de Nübel. O resultado disso foi aos 38', com Baier. Lichtsteiner também marcou, mas fez gol contra e empatou a partida.

A reação veio

O Schalke tentou a reação no início da segunda etapa, mas logo aos 58' um pênalti foi marcado para o Ausburg. Finnbogason bateu e colocou os donos da casa novamente na frente.

O primeiro gol de um jogador do Schalke na partida saiu aos 71', com Kabak. O turco marcou seu primeiro gol no time, após aparecer em quatro partidas.

Foto: Reprodução / Schalke 04

A virada veio com Amine Harit, que pegou a bola antes do meio de campo e driblando Jedvaj e Koubek, marcando um belo gol.

Sequência de jogos

O Schalke segue a competição vai ser no sábado, dia 9, contra o Fortuna Düsseldorf. O jogo será na Veltins-Arena às 11h30, no horário de Brasília. Já o Ausburg viaja para enfrentar o Paderborn 07 fora de casa. O jogo será ao mesmo tempo que Schalke X Düsseldorf.