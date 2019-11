Pelo Grupo D, Suíça e Dinamarca carimbam passaporte para a Euro de 2020

Finalmente conhecemos as classificadas do Grupo D das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Enquanto a Suíça garantiu a vaga com maior facilidade, vencendo Gibraltar por 6 a 1 fora de casa, a Dinamarca arrancou um emocionante empate da Irlanda por 1 a 1, fora de casa.

Irlanda 1 X 1 Dinamarca

O primeiro tempo não teve muitas chances para nenhum dos lados, deixando o jogo bem morno. Tanto que foram três chutes, sendo um acertando o alvo para a Irlanda. Os visitantes só arremataram uma vez, não acertando o gol.

Já o segundo tempo teve uma imposição bem maior dos donos da casa e, como só precisava do empate para se classificar, a Dinamarca ficou mais na defesa. Foram 12 novos chutes dos irlandeses, mas só dois acertaram o alvo. Já os dinamarqueses tiverem duas novas chances e as duas foram no alvo.

Foto: Reprodução / EURO 2020

Uma delas, aos 73', Braithwaite abriu o placar para os visitantes. Porém, a Irlanda não desistiu. Aos 85', Matt Doherty empatou a partida e colocou ainda mais pressão nos minutos finais. Porém, não foi suficiente e a Dinamarca saiu de Dublin com a classificação.

Gibraltar 1 X 6 Suíça

O jogo no Victoria Stadium começou mais animado do que o de Irlanda e Dinamarca. Aos 10' do primeiro tempo, Itten já abria o placar o jogo e dava a vantagem pros visitantes. Como já era esperado, a Suíça liderou o jogo. Na primeira etapa, foram 14 chutes e cinco deles acertaram o alvo. Já o Gibraltar chutou uma vez só.

Foto: Reprodução / EURO 2020

O segundo tempo, os suíços entraram com tudo. Já aos 50' e 57', Vargas e Fassnacht ampliavam a vitória. Aos 74', Styche fez o gol de honra dos donos da casa, mas não adiantou de nada. Aos 75' Benito fez o quarto, aos 84' Itten marcou o seu segundo e quinto dos suíços e aos 86' o capitão Xhaka fechou a goleada e a classificação em grande estilo.

Como ficou o grupo?

Com o final da última rodada das Eliminatórias, o Grupo D terminou com: os suíços em primeiro lugar, com 17 pontos, e os dinamarqueses em segundo, com 16. Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, a Irlanda, com 13, e a Geórgia, com oito. Ambas seleções garantiram seus lugares nas repescagens, que acontecem em março. Gibraltar ficou na lanterna do grupo, não pontuando na competição.