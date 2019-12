Leverkusen derrota Bayern Munique na Baviera e se aproxima do topo da Bundesliga

O Bayern de Munique perdeu a chance de se juntar ao RB Leipzig na liderança da Bundesliga, sendo derrotado em casa pelo Bayer Leverkusen pelo placar de 2 a 1. Leon Bailey marcou os dois para os visitantes e Thomas Müller descontou. Com a derrota, os bávaros ficam em quarto lugar, com 24 pontos, e os Leõs ficam em sétimo, com 22.

Os gols do primeiro tempo

Os três gols da partida saíram no primeiro tempo. Logo no começo, aos 10', Bailey abria o placar para os visitantes.

Foto: Reprodução / Bayer Leverkusen

Müller conseguiu empatar aos 34', mas a alegria dos donos da casa durou pouco. Aos 35', Leon Bailey marcou o segundo e decretou a vitória do time de Leverkusen.

Muitas chances perdidas

Se o time da casa perdeu, não foi por falta de oportunidade. Foram 24 chutes, sendo que 11 acertaram o alvo, enquanto os visitantes chutaram 11 vezes, acertando sete bolas no gol.

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

Os índices de posse de bola também indicavam um domínio do Bayern, que passou 75% do segundo tempo com a bola nos pés. Porém, o time não conseguiu acertar a pontaria e transformar os números positivos em gols. Nem a expulsão de Jonathan Tah, aos 81', mudou o roteiro do jogo.

Sequência de jogos

Os próximos compromissos do time de Munique são o jogo fora de casa contra o Gladbach, concorrente direto a liderança da Bundesliga, no sábado, dia 7, às 11h30, e pela última rodada da fase de grupos da Champions League contra o Tottenham na quarta-feira, dia 11, às 17h.

Já o Leverkusen faz os dois próximos jogos em casa. Na Bundesliga, joga contra o Shalke 04, no sábado dia 7 às 14h30. Já na Champions League, joga para conseguir sua classificação para as oitavas de final. Para isso, terá que ganhar ou empatar com a Juventus, na quarta-feira, dia 11, às 17h, e torcer para um tropeço do Atlético de Madrid, que joga contra o Lokomotiv Moscou ao mesmo tempo.