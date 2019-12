Everton se recupera e vence Chelsea em casa com direito a gol de Richarlison

O Everton venceu, nesse sábado o Chelsea, em jogo válido pelo primeiro turno da Premier League. Com isso, o Liverpool, que venceu seu compromisso contra o Bournemouth, abre cada vez mais vantagem em direção ao título. Já o Everton respira um pouco, após se afastar da zona de rebaixamento e superar uma sequência de três derrotas seguidas.

O time do brasileiro teve menos posse de bola mas mais determinação tática dentro do jogo. Richarlison abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo após cruzamento de Sidibé. O Chelsea ensaiou uma reação em rara jogada de perigo com William, mas foi pouco para o primeiro tempo.

Na segunda etapa veio o castigo para os blues. O Everton ampliou aos quatro minutos com Calvert-Lewin. A partir daí o jogo se tornou, por pouco tempo, favorável ao Everton, mas o Chelsea voltou a tentar uma reação com Kovacic, que descontou aos sete do segundo tempo.

Quando parecia que o o time de Liverpool iria deixar escapar uma vitória em casa, Calvert-Lewin apareceu aos 39 para dar cabo a qualquer pretensão do Chelsea na partida. Resultado final, 3 x 1.

O Everton se afasta, por enquanto da zona de rebaixamento com 17 pontos. Já o Chelsea perdeu a chance de encostar no City e no Leicester e continua na quarta posição no Campeonato com 29 pontos.