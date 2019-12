Italiano: líder Inter de Milão tropeça e agora tem Juventus e Lazio na cola

O Campeonato Italiano esquentou de vez. A Internazionale, que tinha se desgarrado na liderança com o tropeço da Juventus, por usa vez vacilou e deixou escapar uma vitória contra a Fiorentina na 16ª rodada, que se encerrou hoje, segunda-feira, 16 de dezembro.

Com isso, o time de Turim chega aos mesmos 39 pontos da Inter, mas perde a primeira colocação no saldo de gols. A Lazio, uma grata surpresa, venceu e está em terceiro se aproximando dos líderes.

Fiorentina 1 X 1 Inter de Milão

Com menos posse de bola e ainda sentindo a eliminação da Champions League, o time milanês chutou menos a gol (a Fiorentina teve o dobro de chutes, 13), atacou pouco e deixou escapar pontos preciosos na briga pleo título. Ainda assim, abriu o placar aos 8 minutos com Borja Valero, somente para ser castigada com um gol nos acréscimos, de Dusan Vlahovic para Fiorentina. Inter Líder com 39 pontos.

Roma 3 X 1 SPAL

A Roma continua crescendo na tabela após bater o lanterna SPAL, que saiu na frente, de pênalti, aos 44 minutos da primeira etapa. No segundo tempo a Roma não tomou conhecimento do adversário. Perroti e cia viraram para 3 a 1. Placar Final.

Juventus 3 x 1 Udinese

Cristiano Ronaldo marcou presença no fim de semana. Com dois gols, esteve perto de um hat-trick e ajudou Juventus a empatar novamente com a Inter em pontos. Na virada para o segundo tempo a velha senhora já ganhava por 3 a 0. Ignacio Pussetto descontou nos acréscimos, apenas para afundar com a Udinese, bem perto do Z-4.

Napoli 1 x 2 Parma

O Napoli continua estacionado no meio de tabela. Dessa vez perdeu em casa para o Parma e faz uma campanha extremamente irregular. O Parma saiu na frente no primeiro tempo, mas Milik empatou aos 19 do segundo. Gervinho decretou a derrota napolitana nos 49 minutos finais. Gattuso chegou recentemente para arrumar a casa. Vai conseguir?

Outros resultados

Brescia 3 x 0 Lecce

Genoa 0 x 1 Sampdoria

Hellas Verona 3 x 3 Torino

Milan 0 x 0 Sassuolo

Bologna 2 x 1 Atalanta

Cagliari 1 x 2 Lazio