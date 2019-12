Inter de Milão goleia e mantém liderança; Milan é o vexame da rodada

O Campeonato Italiano demonstra essa temporada que o enredo do ano não será o predomínio total da Juventus. A equipe de Milão segue na ponta com 40 pontos, os mesmos da Velha senhora. Entretanto, possui melhor saldo. Na rodada 17ª rodada, três destaques marcaram a corrida pelo título.

Sampdoria 1 x Juventus 2

O gol de cabeça de Cristiano Ronaldo que deu a vitória para Juventus. O português voou incríveis 2.56m para marcar contra a Sampdoria. Simplesmente Inacreditável. Manteve sua equipe atrás da líder Internazionale. A Sampdoria namora o Z-4. É a 17ª colocada.

Inter de Milão 4 x 0 Genoa

A Inter se manteve na liderança com um sonoro 4 a 0 no Genoa. Desataque para Lukaku que marcou dois e junto com Lautaro Martínez vem mantendo uma dupla bem entrosada. Com o argentino suspenso, o belga assumiu o protagonismo.

Atalanta 5 x 0 Milan

O Milan realmente não é mais o mesmo. Apesar da temporada excepcional do time do Atalanta, que agora sobre para 5ª posição, o time rossonero é uma sombra do time que assustava os adversários nos tempos de Kaká, Inzaghi e Shevchenko. Josip Ilicic e Alejandro Gomez foram os destaques do massacre. O primeiro marcou dois gols e deu uma assistência. Já Gomez estufou uma vez as redes e deu outro passe para gol.

Outros resultados:

Fiorentina 1 x 4 Roma

Udinese 2 x 1 Cagliari

Torino 1 x 2 SPAL

Lecce 2 x 3 Bologna

Parma 1 x 1 Brescia

Sassuolo 1 x 2 Napoli