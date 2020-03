UEFA sorteia fase de grupos da Nations League e traz reedição de final de Copa do Mundo e Eurocopa

Na tarde dessa terça-feira (3), a UEFA sorteou os grupos da primeira fase da UEFA Nations League, em Amsterdã. As maiores surpresas foram para França, Portugal e Croácia no Grupo A3 e Espanha e Alemanha no Grupo A4. Os seis jogos da primeira fase serão disputados entre setembro e novembro de 2020.

A primeira edição do torneio, na temporada 2018/2019, teve Portugal como campeã, ganhando o jogo em casa contra a Holanda. Já a segunda edição traz algumas mudanças: terá 16 seleções em suas três primeiras ligas. Já na Liga D, serão sete times.

Além do formato, a Nations também classificará duas equipes para os playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Segundo o anúncio feito pela UEFA em dezembro, as 55 seleções filiadas serão divididas em 10 grupos: cinco deles com seis times e os outros com cinco. As vencedoras destes grupos se classificarão diretamente para a Copa. Já as segundas colocadas disputarão os playoffs, junto com as duas melhores de seus grupos da Nations que não conseguirem a classificação pelas Eliminatórias.

Os grupos da Nation League ficaram:

Liga A

Grupo 1: Holanda, Itália, Bósnia, Polônia.

Grupo 2: Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Islândia.

Grupo 3: Portugal, França, Suécia, Croácia.

Grupo 4: Suíça, Espanha, Ucrânia, Alemanha.

Liga B

Grupo 1: Áustria, Noruega, Irlanda do Norte, Romênia

Grupo 2: Tchéquia, Escócia, Eslováquia, Israel

Grupo 3: Rússia, Sérvia, Turquia, Hungria

Grupo 4: País de Gales, Finlândia, Irlanda, Bulgária

Liga C

Grupo 1: Montenegro, Chipre, Luxemburgo, Azerbaijão.

Grupo 2: Geórgia, Macedônia, Estônia, Armênia.

Grupo 3: Grécia, Kosovo, Eslovênia, Moldávia.

Grupo 4: Albânia, Belarus, Lituânia, Cazaquistão.

Liga D

Grupo 1: Malta, Letônia, Ilhas Faroé e Andorra

Grupo 2: San Marino, Liechtenstein e Gibraltar