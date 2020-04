Bayern de Munique confirma retorno aos treinamentos durante pandemia

O Bayern de Munique será o terceiro clube da Bundesliga a retomar os treinamentos em meio à pandemia do coronavírus, que aflige o mundo inteiro e paralisou praticamente todas as competições esportivas. Em comunicado divulgado em seu site oficial neste domingo (5), o líder do Campeonato Alemão afirma que serão atividades realizadas em pequenos grupos e com rigoroso seguimento às instruções provenientes das autoridades no país.

A DFL (Liga Alemã de Futebol, em alemão) recomendou que os clubes poderiam voltar às atividades depois deste domingo. Os bávaros não serão os primeiros a reiniciarem os trabalhos. O Eintracht Frankfurt e o Schalke 04 fizeram isso na semana passada. A princípio, a Bundesliga está suspensa até o dia 30 de abril e ainda restam nove rodadas para o encerramento da competição.

“O time principal do Bayern vai retornar aos treinamentos na Säbener Strasse em pequenos grupos a partir desta segunda-feira, 6 de abril. Isso será feito em coordenação com a política do governo e as autoridades relevantes. Evidente que todos os regulamentos de higiene serão rigorosamente observados. A DFL já havia recomendado uma pausa no treinamento até o domingo, 5 de abril. Os treinamentos serão realizados sem a presença de público. A fim de retardar ainda mais a disseminação do coronavírus, o Bayern pede aos torcedores que continuem a seguir as instruções das autoridades e, portanto, não venham ao campo de treinamento do Bayern”, informou o comunicado oficial do clube.

Na Bundesliga, o Bayern de Munique lidera com 55 pontos, quatro à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado. A maioria dos dirigentes desejam a realização dos nove jogos restantes da competição nacional. Na Alemanha, foram registrados 100.024 casos do Covid-19, com 1.576 mortos e 28.700 pessoas recuperadas.