NoContexto: como está o Campeonato Inglês?

As 12 principais ligas da Europa estão de quarentena devido à pandemia de Covid-19, em pleno começo de ano, meio de temporada. Com isso, os campeonatos nacionais anseiam por suas rodadas finais. Falando nisso, como estão essas ligas domésticas? A VAVEL Brasil fez um levantamento de como anda o futebol das primeiras divisões de: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Turquia, Bélgica, Grécia, Áustria e Escócia.

Serão três dias de publicações sobre como estão as ligas nacionais europeias em meio à paralisação improvisada. Na segunda-feira (6), veremos os campeonatos de Inglaterra, Escócia, Holanda e Bélgica. No dia seguinte, terça-feira (7), é a vez de Alemanha, Áustria, Grécia e Turquia. E na quarta-feira (8), Espanha, Portugal, França e Itália fecham a série.

Então, nesta segunda-feira, a Inglaterra dá as caras

#WeAreOneTeam! Essa é a hashtag usada pela Premier League para definir o período da pandemia. No português, significa "nós somos uma equipe". Devido a pressão, o Campeonato Inglês foi suspenso no dia 13 de março. A Federação Inglesa (FA), junto com os representantes da liga, colocaram uma data no calendário: 4 de abril, mas acabou sendo prorrogada para 30 deste mês. Por fim, o bom senso tomou conta e adiou volta dos jogos, sem novo prazo.

A competição está paralisada na 30ª rodada. Contudo, quatro equipes estão devendo e não conseguiram chegar a 29ª — Manchester City, Sheffield United, Arsenal e Aston Villa.

Sofascore Resultados

Líder absoluto, o Liverpool tem 25 pontos de vantagem para o segundo colocado, Manchester City. O fogo permanece o mesmo. Os Reds sonham em conquistar o primeiro título no formato atual, sendo a última conquista na temporada 1989–90. Leicester, com 61% de aproveitamento, figura o terceiro lugar, seguido pelo Chelsea, que fecha o número de times participantes da Uefa Champions League. Tentando beliscar a classificação do principal torneio no velho continente, é o Manchester United. Os Diabos Vermelhos possuem três de diferença para os Blues. Mesmo números que fazem Wolverhampton (6º) e almejar um lugar na outra competição europeia: Europa League.

Tottenham e Arsenal, oitavo e nono respectivamente, fecham a primeira página da tabela. Quando viramos, deparamos uma briga acirrada para evitar o rebaixamento. Norwich (21), Aston Villa (25), Bournemouth (27). Sem contar, que Watford (27) e West Ham (27) estão com a mesma pontuação do Boscombe, primeiro time na zona vermelha.

Enquanto a bola não rola na terra da rainha, o mundo segue com o impacto e luta da pandemia do COVID-19. As equipes ofereceram suas instalações para uso médico e acomodações para a equipe do Serviço Nacional de Saúde (NHS), apoiando bancos de alimentos, transportando alimentos.

Finally, @Wolves have been supporting fans and the local community by:



🧤 Distributed protective equipment to a local hospital

🍽 Facilities used to distribute food for more than 30,000 vulnerable residents

📞 Calls to more than 2,000 vulnerable supporters #WeAreOneTeam 🐺 pic.twitter.com/OIycxUQRFR — Premier League (@premierleague) April 2, 2020

Here's how @SpursOfficial have been supporting fans and the local community:



🖥 Educational and fitness resources via online activity

👨‍🏫 Sessions delivered online, including for cancer recovery patients

🥕 Stadium being used by London Food Alliance#WeAreOneTeam ⚪️ pic.twitter.com/9UldLvFkvC — Premier League (@premierleague) April 2, 2020

A few ways @ManUtd have been supporting fans and the local community:



👨‍👩‍👦‍👦 Supporting schools to provide care for children of key workers

🍽 Food provided to local hospitals

📋 Linking people to job opportunities through employability work#WeAreOneTeam 🔴 pic.twitter.com/1GosDLD41O — Premier League (@premierleague) April 2, 2020

Up next, @ChelseaFC have been supporting fans and the local community by:



🛌 70 rooms and car parking spaces provided for NHS staff

🍽 Player donations to a local foodbank

🖥 Helping families stay in touch with IT support for older fans#WeAreOneTeam 🔵 pic.twitter.com/8AwAGqy4Lq — Premier League (@premierleague) April 2, 2020

#NoContexto: como está o Campeonato Holandês?

#NoContexto: como está o Campeonato Escocês?

#NoContexto: como está o Campeonato Belga?