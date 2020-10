No último dia da janela, Fiorentina anuncia Barreca, Callejón e Martínez Quarta

Dia movimentado em Florença. Nesta segunda-feira (05), a Fiorentina já anunciou dois reforços e está aguardando o resultado dos exames médicos de mais um, são eles: o zagueiro Lucas Martínez Quarta, ex-River Plate, o lateral-esquerdo Antonio Barreca, ex-Monaco, e o ponta-direita José Callejón. Caso os bônus envolvidos sejam atingidos, a Viola poderá desembolsar ao todo 17 milhões de euros pelo “pacotão de reforços” segundo informações da Sky Sports Italia.

Martínez Quarta, de 24 anos tinha contrato com o River Plate apenas até junho de 2021, o que pode ter facilitado sua ida para o futebol italiano. O jogador, que soma duas convocações para a sua seleção, chega por 6 milhões de euros fixos mais 6 milhões presos a gatilhos a serem ativados durante seu vínculo de cinco anos com a Viola. O defensor revelado pelos Millonarios conquistou a Libertadores em 2018 com a equipe.

Avançando nas posições, o lateral-esquerdo Barreca chega por empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros. O italiano, contatado pelo Monaco por 10 milhões de euros, nunca se firmou no time monegasco e esteve emprestado ao Genoa na temporada passada. Com 25 anos, Barreca surgiu bem no Torino, clube pelo qual atuou em 52 partidas e marcou dois gols.

O nome mais conhecido será também o mais barato, ao menos em termos de valores de transferência. Depois de ter seu contrato expirado com o Napoli, Calléjon, de 33 anos, terá a missão de substituir Federico Chiesa, negociado com a Juventus, pelos próximos dois anos. Callejón brilhou com a camisa dos partenopei pelas últimas sete temporadas e ganhou duas Coppas Italia. Na Serie A 2019-20 o espanhol esteve em campo em 33 partidas e participou de 11 gols do Napoli; Chiesa participou de 16 gols da Fiorentina nessa competição.