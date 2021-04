Barcelona e Athletic Bilbao decidem SuperCopa da Espanha

O primeiro grito de campeão na Espanha ecoará neste domingo no Estádio La Cartuja em Sevilla. Barcelona e Athletic Bilbao duelam a partir das 17h pela SuperCopa nacional.

Esta será a quarta vez que os times se encaram na final deste torneio. Em 1983 e 2010, o Barcelona sagrou-se campeão, já em 2015, melhor para o Athletic.

Barcelona faz mistério sobre Messi

Com lesão na perna esquerda adquirida na partida diante do Granada por La Liga, o astro argentino não entrou em campo na semi-final da SuperCopa diante da Real Sociedad no meio da semana. O técnico Ronald Koeman não garantiu o camisa 10 no time inicial: "Ele tem vindo treinar de forma individual. Esta tarde deverá ser integrado no grupo e depois vamos ver. A última palavra é dele, porque é ele quem conhece melhor o corpo dele. Ainda assim, temos esperança de contar com o Messi neste jogo. Sem ele, é óbvio que vai nos faltar alguma coisa, mas vamos sempre tentar colocar o nosso jogo em prática." analisou.

Provável escalação: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet e Jordi Alba; Busquets, Pedri e Frenkie de Jong; Messi, Dembélé e Griezmann. Técnico: Ronald Koeman.

Athletic busca finalmente, comemorar

Sem ter decidido ainda a Copa do Rei contra a Real Sociedad, a equipe basca observa no enfrentamento deste domingo a oportunidade de dar volta olímpica. Em coletiva pré-jogo, o técnico do time, Marcelino Toral ressaltou a importância desta final: “Queremos que os adeptos se orgulhem desta equipe e queremos que os jogadores vão lá , convencidos de que podem derrotar qualquer adversário.”

Provável escalação: Unai Simón; Capa, Núñez, Iñigo Martínez e Yuri Berchiche; Óscar de Marcos, Vencedor, Dani García e Muninaín; Raúl García e Iñaki Williams. Técnico: Marcelino Toral.