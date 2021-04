Barcelona vence Elche fora de casa e se mantém vivo em LaLiga

O Elche até ameaçou o Barcelona no começo da segunda etapa, é verdade. Mas, no Manuel Martínez Valero, os mandantes não conseguiram conter o Barcelona, neste domingo (24), em jogo válido pela 20ª rodada de LaLiga 2020/2021.

No 4-1-4-1, os comandados de Jorge Almirón perderam em todas as estatísticas que costumam definir as partidas. Teve menos posse de bola (34%), finalizações totais (quinze a quatro) e chutes certos a gol (oito a dois).

Tentando reagir

Já bem atrás na classificação, o Barcelona buscou, a todo custo, a vitória em Alicante. Após começar em ritmo mais lento, aos 29 minutos, Jordi Alba arriscou de longe, mas a bola passou à esquerda da meta de Edgar Badia. Sete minutos depois, de voleio, foi a vez de Pedri assustar o Elche. O primeiro tento saiu aos 39 minutos. Em bola viva na área, Frenkie de Jong chuta forte na esquerda para abrir o placar.

Os mandantes começaram em cima a segunda etapa. Aos cinco minutos, reclamação de pênalti após chute forte de Diego Gonzalez - mas, de acordo com a arbitragem, a pelota não pegou na mão de Ronald Araújo. Aos 12, Emiliano Rigoni adentrou a área e chutou no canto direito, obrigando Marc-André ter Stegen a fazer grande defesa.

Os visitantes voltaram a atacar apenas nos minutos finais da peleja. Aos 38, Francisco Trincão recebeu na esquerda, cortou para dentro e chutou forte; Badia fez linda defesa. O português, agora em cabeçada, voltou a obrigar o goleiro do Elche a fazer grande defesa aos 41. Aos 44, após assistência do holandês em cruzamento da ponta direita, Riqui Puig escorou de cabeça e dobrou a vantagem do Barcelona.

Próximos jogos

Na próxima rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, o Elche viaja para enfrentar o Valencia, no próximo sábado (30), às 14h30 (Horário de Brasília). Um dia depois, às 17h, o Barcelona recebe o Athletic Bilbao. Antes disso, na próxima quarta-feira (27), os culés enfrentar o Rayo Vallecano, nas oitavas de final da Copa do Rey, às 17h.