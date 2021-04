Hansi Flick destaca classificação do Bayern à final: “Cumprimos nosso papel de favoritos”

O Bayern de Munique não decepcionou e derrotou o Al Ahly por 2 a 0 nesta segunda-feira (8), no Estádio Ahmed bin Ali, no Qatar, em sua estreia no Mundial de Clubes, na fase de semifinais. Os dois gols do confronto foram marcados pelo artilheiro Robert Lewandowski.

Após o jogo, o técnico Hansi Flick destacou a segura atuação dos bávaros em campo e analisou a partida: “Cumprimos nosso papel de favoritos e merecíamos chegar à final. Nós claramente dominamos o primeiro tempo e poderíamos ter marcado um ou dois gols a mais. No segundo tempo precisávamos de um pouco mais para entrar no jogo, mas depois fomos dominantes. Foi um desempenho concentrado da minha equipe; por isso estou satisfeito”.

O treinador também valorizou a classificação do Tigres, adversário dos alemães na final, e ressaltou o quão seria extraordinária a conquista do sexto título na temporada.

“Eu vi a outra semifinal. O Tigres é uma equipe muito atlética; eles mereceram chegar à final. Nos prepararemos para amanhã. Queremos ganhar o título. Se conseguirmos fazer isso, a equipe terá completado uma temporada excepcional com seu sexto título. Mesmo na história extraordinária do clube FC Bayern, isso seria uma conquista extraordinária”.

Divulgação/FC Bayern

Autor dos dois gols da vitória bávara, o atacante Robert Lewandowski mencionou a felicidade por chegar em mais uma final e a disposição para brigar por novo título.

“Estamos muito felizes por estarmos na final. Queríamos a posse, estávamos no controle do jogo, mas queríamos fazer 2 a 0 mais cedo. A final será um grande jogo. A partir de amanhã, nosso foco é o Tigres. É um bom momento para nós aqui, queremos ganhar este troféu e nosso sexto título. Um Mundial é sempre especial. Estamos prontos! Espero que mostremos um futebol ainda melhor na final e não precisemos de tantas chances”.

A grande final do Mundial de Clubes entre Bayern de Munique e Tigres será realizada nesta quinta-feira (11), na Education City Stadium, em Doha, às 15h.