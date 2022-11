Austrália supera Tunísia e conquista terceira vitória na história das Copas

Após 12 anos, a Austrália volta a celebrar uma vitória de Copa do Mundo. Com gol de Mitchell Duke, os Socceroos bateram a Tunísia por 1 a 0 na segunda rodada do grupo D, no estádio Al Janoub, neste sábado (26).

Austrália impõe ritmo no primeiro tempo

As duas equipes fizeram apenas uma mudança em relação às partidas da primeira rodada: Jalel Kadri trocou Slimane por Sliti na Tunísia, que empatou com a Dinamarca na estreia, e Graham Arnold perdeu Atkinson, contundido, e escolheu Karacic para seu lugar na Austrália, que vinha de derrota por goleada para a atual campeã França.

Com muita intensidade, a Austrália foi superior na primeira etapa. Os Socceroos apostaram muito na bola aérea, com, principalmente, Goodwin pela esquerda e Leckie pela direita tentando abastecer o centroavante Duke. Congestionando as alas, os Socceroos deram pouco espaço para a Tunísia, que não conseguiu articular o jogo pelo meio, e teve Skhiri, Laidouni e Sliti praticamente anônimos na etapa inicial.

A Austrália fechou o primeiro tempo com mais finalizações - sete a quatro - e também ligeira superioridade na posse de bola. Aos 22, Goodwin cruzou da esquerda, a bola bateu na defesa e ficou na medida para Duke, que desviou de cabeça no canto do goleiro Dahmen: 1 a 0.

Mesmo com a vantagem, a Austrália manteve a marcação agressiva e a postura ofensiva, e só na reta final do primeiro tempo a Tunísia conseguiu assustar. Aos 40, Drager recebeu de Msakni dentro da área e encheu o pé, mas Souttar se atirou e interceptou a bola que ia na direção do gol. Já nos acréscimos, Jebali cruzou da direita e Msakni finalizou de primeira, muito perto da trave esquerda de Ryan.

Austrália segura pressão

Na segunda etapa, o panorama do jogo mudou. A Tunísia teve 67% de posse de bola e oito a um em finalizações, mas, mesmo assim, não obrigou muitas defesas do goleiro Ryan. A Austrália se posicionou em um bloco bem mais baixo, evitando o jogo dos africanos pelo meio e obrigando as jogadas laterais, que favoreceram os Socceroos pela altura dos seus defensores.

Na metade do segundo tempo, Jalel Kadri tirou do banco o meia Khazri, segundo maior artilheiro da história da Tunísia. O camisa 10 aumentou a criatividade do time, mas não o suficiente para desmontar a defesa australiana.

Aos 26, Msakni recebeu dentro da área e chutou de canhota no canto, mas Ryan defendeu. Outra alteração que teve impacto na Tunísia foi a entrada de Kechrida, que deu mais força para os africanos pela direita. Ele criou uma boa chance aos 42, quando cruzou para trás e encontrou Khazri, que acabou finalizando em cima do goleiro. No fim, apesar da pressão, a Austrália segurou a vantagem mínima e saiu com a vitória.

Australianos fizeram muita festa após o apito final (Foto: Divulgação/Fifa)

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, a Austrália iguala a pontuação da França, com três pontos, e fica em segundo lugar, atrás no saldo de gols. A Tunísia está em quarto, com um.

A rodada final do grupo acontece na próxima quarta-feira (30), às 12h. A Tunísia decide seu destino contra a atual campeã França, enquanto a Austrália encara a Dinamarca.