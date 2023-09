Lukaku volta a marcar, mas Roma fica no empate com Torino fora de casa

Torino e Roma ficaram no empate por 1 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Italiano, disputado em Turim. Lukaku anotou para os visitantes, enquanto Duván Zapata marcou para os mandantes.

Jogo sem emoções

O primeiro tempo foi de poucas emoções. A primeira chance ocorreu aos 5 minutos, quando Zapata cabeceou, mas o goleiro defendeu e espalmou para longe. Aos nove, Dybala encontrou Lukaku, que chutou para fora. Antes do final do primeiro tempo, ambos os times tiveram mais oportunidades de gol, porém não conseguiram aproveitá-las.

Na volta do intervalo, a Roma retornou melhor e com mais vontade de abrir o placar. Logo aos oito minutos, El Shaarawy chutou, mas a bola passou por cima do gol. Os visitantes pressionavam, mas não conseguiam concluir em gol até que a bola sobrou para Lukaku dentro da área. O belga chutou forte e rasteiro, abrindo o placar.

Agora, Lukaku chegou a cinco gols em seis jogos na temporada. Após o gol, o jogo ficou morno. No final, Ilic cruzou para Zapata empatar. A Roma tentou marcar mais um gol, porém não obteve sucesso.

Tabela e Próximos confrontos

Com o empate, os Lobos ficam em décimo terceiro lugar com apenas 5 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Genoa fora de casa, na próxima quinta-feira.

Já o Torino chega aos oito pontos e ocupa a nona colocação. Na próxima rodada, a equipe enfrenta a Lazio também fora de casa, na próxima quarta-feira.