A Udinese surpreendeu no Juventus Stadium lotado. Nesta segunda-feira (12), com um gol de Lautaro Giannetti, os visitantes venceram a Juventus pelo placar mínimo, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

Os visitantes quebraram ainda a sequência de cinco partidas sem vitória. A última ocorreu diante do Bologna, em 30 de dezembro, por 3 a 0. O time chegou aos 22 pontos, dois à frente da zona de rebaixamento.

O resultado representa um tropeço da Velha Senhora em direção ao topo do Italiano. A partida contra a Udinese diminuiria a distância para a líder Internazionale, que tem 60 pontos. A Juve precisava vencer nesta segunda para ficar a quatro pontos do rival, já que perdeu no confronto direto. A derrota em casa deixou a equipe sete pontos atrás da Inter, com 53 somados.

Os donos da casa criaram mais chances de gol com superioridade na posse de bola, mas não conseguiram converter essa superioridade em gols, foram incompetentes. Já o adversário, com um único chute, fez o gol que lhes rendeu os três pontos. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Lautaro Giannetti, em rebote do goleiro Szczesny, saiu da marcação e chutou forte para o fundo da rede.

Os visitantes apenas se defenderam enquanto a Juve tentava destravar a defesa adversária. Ao todo, foram 14 finalizações da Velha Senhora, representando uma pressão absurda. Maduka Okoye fez duas defesas espetaculares para afastar o time do tão temido empate, e Nehuén Pérez apareceu bem para bloquear Chiesa e Milik. Ou seja, foi uma prova de que nem sempre o melhor time vence a partida. Basta uma chance bem aproveitada para decretar o resultado.

Sequência

Pela 25ª rodada, a Juventus visita o Verona no próximo sábado (17), às 14h (horário de Brasília). Já a Udinese, no dia seguinte, enfrenta o Cagliari às 11h. Ambos os adversários das equipes estão na zona de rebaixamento.