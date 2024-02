Dois jogos movimetaram o paradíssimo Campeonato Italiano nesta segunda-feira (26). E no mais parelho a Fiorentina venceu a Lazio por 2 a 1, de virada. A partida foi em Florença, no estádio Artemio Franchi. Os gols foram marcados por Luis Alberto Romero Alconchel para a Lazio, já a virada foi feita por parte da Fiorentina pelos seguintes jogadores: Michael Kayode e Giacomo Bonaventura.



A equipe da Viola alcançou o sétimo lugar, com 41 pontos em 26 rodadas. Com a vitória, a equipe ultrapassou a própria Lazio, que foi para a oitava posição, estacionada nos 40 pontos. Ambos os times estão ainda na luta por vaga a competições nternacionais. Sendo que estão a 5/6 do Bologna que é a equipe na 4ª colocação. A última a ir para a Champions.

Em casa, a Fiorentina logo no inicio da primara etapa os mandantes colocaram três bolas na trave, porém, foi a Lazio que saiu na frente, aos 46 minutos, emua jogada de contra-ataqueque foi concluída por Luis Albertoda melhor maneira possível com a bola dormindo no fudo das redes.



Com a volta do jogo na segunda etapa, a viola empatou aos 15 minutos, quando Kayoté aproveitou o cruzamento e deixou tudo igual. Lá pelos 20 minutos, Belotti caiu na área e o árbitro assinalou o pênalti, confirmado pelo VAR. Na cobrança, Nico González, teve um revés e acertou a trave gerando eorme preocupaão para seus companheiros e para os torcedores que pagaram o ingresso. Para sua sorte, a cobrança desperdiçada não fez falta. Aos 24 minutos, Bonaventura aproveitou o rebote do goleiro Provedel e devolveu a vantagem à Fiorentina terminando a contagem de gols e de bons momentos no jogo.

Sequência

Em jogos válidos pela 27ª rodada do Italianão, a Fiorentina vai enfrentar o Torino fora de casa e a Lazio vai a campo contra o Milan em Roma. O jogo da Viola é no sábado(2), as 16h45, já o das águias é na sexta-feira(1), as 16h45.