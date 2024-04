Nessa quinta-feira (18), o West Ham recebeu o Bayern Leverkusen no Estádio Olímpico de Londres em uma partida válida pelas quartas de final da Europa League onde não consegue classificar-se após o resultado de 1x1 no jogo de volta (3x1 no agregado).

Para esse jogo, o West Ham não pôde contar com o seu camisa 10, Paquetá, por conta do terceiro cartão amarelo que tomou no jogo de ida contra o Bayern Leverkusen

O Leverkusen, atual campeão da Bundesliga, jogou pelo empate pois havia conquistado a vantagem de 2x0 no jogo de ida.

O gol que deu esperanças!

O primeiro gol foi marcado aos treze minutos pelo Michail Antonio jogador do West Ham. Em um ótimo cruzamento de Bowen, Antonio só tem o trabalho de tocar de cabeça para o fundo das redes após uma saída ruim do goleiro Kovar.

Após o primeiro gol do time inglês, a partida ficou totalmente favorável a eles, o Leverkusen apresentou grande domínio de suas partidas em maior parte da sua temporada, porém, no jogo de hoje se sentiu pressionado com a marcação do West Ham em sua saída de bola.

Jogo extremamente pegado na primeira etapa.

Com isso Xabi Alonso não demorou muito para fazer sua primeira alteração e colocou Tapsoba no lugar de Kossounou.

O jogo esquentou logo na primeira etapa, durante a substituição, a comissão técnica das duas equipes se desentenderam e o assistente técnico do West Ham acabou sendo expulso da partida.

Segunda etapa mais calma

O segundo tempo acabou sendo algo mais cadenciado pelo time visitante que estava mantendo sua vantagem do jogo de ida, preferiu não se arriscar atacando e dando chances de contra-ataque ao time forte do West Ham.

Ao voltar pro segundo tempo, Xabi Alonso realizou mais duas alterações no time: saem Shick e Tella e entram Boniface e Frimpong respectivamente.

O gol do alívio!

O holandês entrou para mudar o jogo, desperdiçou a sua primeira chance de empatar o jogo aos trinta e oito minutos, porém, seis minutos depois ele consegue se redimir e emplaca o gol do empate.

Frimpong recebe a bola dentro da grande área onde realiza uma finta e arrisca a finalização que conta com o desvio do zagueiro para acabar com as chances de defesa do goleiro do West Ham.

Após esse gol, o Leverkusen teve apenas o trabalho de cadenciar o final da partida para garantir o resultado e a classificação para a próxima etapa da Europa League.

A próxima partida do time inglês ocorre nesse domingo (21) às 11h (horário de Brasília) válida pela Premier League contra o Crystal Palace fora de casa.

Já o Leverkusen volta a jogar no domingo (21) às 12:30h (horário de Brasília) contra Borussia Dortmund no Signal Iduna Park