Universitario Sucre vira sobre Wanderers em jogo movimentado na abertura da Libertadores

Universitario de Sucre e Montevideo Wanderers abriram a disputa da Copa Libertadores da América 2017. A competição sul-americana inicia neste janeiro vai até novembro com 47 clubes na disputa. Na Bolívia, os uruguaios saíram na frente, mas o time da casa comandou a virada para sair em vantagem nesta primeira fase. Placar de 3 a 2 ao Sucre. A definição da classificação é na sexta-feira (27), às 20h15 (horário de Brasília), em partida a ser realizada em Montevidéu.

O vencedor desse confronto encara os bolivianos do The Strongest no segundo mata-mata. Adiante, precisarão passar ainda por Cerro ou Unión Española antes de ingressar na fase de grupos da Libertadores. É caminho difícil, mas que já foi trilhado desde a primeira fase pelo Independiente del Valle, atual vice-campeão continental.

Wanderers marca no início, mas Universitario reage, pressiona e vira

O Montevideo Wanderers entrou com tudo na Copa Libertadores. Indo para cima apesar do jogo longe de seus domínios, os uruguaios abriram o placar logo no início com gol do experiente Blanco. Ele aproveitou falha de marcação e fez 1 a 0 aos bohêmios. Na chance de ampliar, Castro recebeu cara a cara com o goleiro, mas Robledo fechou o ângulo de arremate e defendeu.

Aos 12 minutos, o autor do gol tentou uma façanha do meio do campo. Viu o goleiro Robledo adiantado, chutou de muito longe, mas a bola saiu à esquerda, sem maior susto aos mandantes. O jogo ficou em aberto na Bolívia. Na busca do empate, Quintana aproveitou ataque em velocidade, recebeu na direita da área e finalizou forte pela linha de fundo, na rede pelo lado de fora.

O Universitario de Sucre demonstrou amplitude e ambivalência. Atacou pelos dois lados. O brasileiro Tinga comandava as jogadas pela esquerda, enquanto Quintana se deslocava na extrema direita. O gol de empate não tardou. Em cruzamento despretencioso da direita, Melgar bateu em direção ao gol e a bola entrou direto, sem desvio de atacante e sem reação do porteiro uruguaio: 1 a 1 em Sucre.

O Universitario seguiu evoluindo na partida e rondando a meta uruguaia. Aos 22 minutos, Domeneghini tentou o gol de cabeça em escanteio, mas mandou alto demais. Aos 26 minutos, Tinga cobrou falta na área e o bate-rebate sinalizou pênalti para os mandantes. Alexis Bravo chamou a responsabilidade e bateu firme para definir a virada: 2 a 1.

A bola viajava de um lado ao outro. Aos 33 minutos, Tinga cruzou mais uma, Quintana cabeceou e mandou na rede por cima. No minuto seguinte, o goleiro Arruabarrena escorregou, quase perdeu a bola para Quintana, mas mergulhou ao solo para ficar com a posse em mãos.

O Wanderers não se encontrava mais em campo. Domeneghini finalizou uma perigosamente por cima e Bravo fez embaixadinhas antes de chutar para defesa firme de Arruabarrena. A chuva voltou à cidade de Sucre e as chances sumiram após muita correria. O jogo foi para o intervalo para os times recarregarem as energias.

Sucre amplia vantagem, sofre desconto e confronto fica em aberto

O segundo tempo iniciou em um ritmo mais devagar dos dois lados. O Wanderers mantinha seu esquema de 4-2-3-1, mas com poucas chegadas efetivas para trazer o empate. Sergio Blanco, sempre ele, arriscou alto demais aos 8 minutos.

Em chance do terceiro gol, Velasco recebeu e chutou para boa defesa do bem colocado Arruabarrena. Do outro lado, havia espaço e Blanco quase aproveitou. Se meteu pela direita, ficou com pouco ângulo e chutou na rede pelo lado de fora, em nova tentativa de surpreender.

O meia Domeneghini seguiu arriscando de fora da área pelo Sucre e Arruabarrena caiu firme para fazer a defesa em seu canto. O jogo estava novamente com espaços e Rivero cabeceou para defesa de Robledo.

Em saída rápida aos 20 minutos, o Sucre criou boa chance, houve a finalização cruzada do brasileiro Tinga, o goleiro Arruabarrena não alcançou e Aldo Velasco completou no carrinho, na função de camisa 9. Placar ampliado para 3 a 1 aos bolivianos.

O Montevideo Wanderers não desistia. Nos pés de Blanco, outro chute que quase acabou em caixa. A bola desviou no meio do caminho e saiu próxima do ângulo, tirada com os olhos pelo goleiro. Apesar dessa chance, era o Sucre quem controlava as ações, tinha maior posse e concentrava a bola no campo de ataque.

A modificação salvadora ao Montevideo Wanderers foi a entrada de Palacios. Em um dos seus primeiros toques na bola, ficou cara a cara com Robledo e fuzilou para as redes: 3 a 2, com 34 minutos do segundo tempo. Jogo novamente em aberto em Sucre. Aos 35', Blanco aparecia para fechar chute cruzado e quase empatou a peleia. Foi o último lance de Blanco, que deu lugar a Joaquín Verges.

No minuto seguinte à troca, González arriscou de fora e a bola passou rasteira pela linha de fundo, em novo ataque dos uruguaios. Aos 41 minutos, Palacios teve a chance de empatar, mas chutou em cima de Robledo, que ficou irado com mais um erro da sua defesa.

Aos 43', grande chance para o Sucre matar o jogo, a bola caiu no pé direito de Velasco, mas Arruabarrena fez milagre para espalmar. O Universitario ainda perdeu mais uma oportunidade incrível nos acréscimos, mas o jogo emocionante terminou mesmo em 3 a 2 ao locais, deixando a classificação em aberto.