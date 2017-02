Podendo ampliar vantagem, líder Real Madrid visita desesperado Valencia em partida adiada

Acostumados a protagonizarem sempre duelos marcantes pelas primeiras colocações da Liga, Real Madrid e Valencia se enfrentam nesta quarta-feira (22) com objetivos plenamente opostos no Estádio Mestalla. Em partida adiada válida pela 16ª rodada da competição, um resultado positivo significa para os donos da casa afastar-se do Z-3, e para os visitantes resultaria em uma liderança ainda mais isolada.

Multi-campeão dentro e fora da Espanha, o Valencia luta pela segunda temporada consecutiva unicamente contra o descenso. Trocas intensas no comando técnico e contratações de risco seguem deixando a massa valencianista sem qualquer expectativa em relação a equipe. A oscilação de resultados da jornada passada deu lugar à 11 derrotas nesta temporada com apenas seis triunfos conquistados. Na rodada passada, o Valencia venceu bem o Athletic Bilbao em casa, e aposta agora no peso de sua camisa para que seja possível surpreender o líder do campeonato, ganhando assim confiança para dar a volta por cima na temporada.

Há seis partidas sem perder, líder da Liga e com sua classificação bem encaminhada na Uefa Champions League, o Real Madrid ganhou mais um motivo na última rodada para seguir forte na temporada: o retorno de Gareth Bale. O galês que ficou longe dos gramados por três meses voltou a campo no último final de semana, e balançou as redes na vitória do Real diante do Espanyol.

Bale deve ficar como opção no banco em Valência. Cristiano Ronaldo, que era dúvida, está apto para começar a partida. Uma vitória no Mestalla deixaria o Real com quatro pontos de vantagem na liderança, que ainda podem se tornar sete, caso os merengues vençam o confronto também adiado diante do Celta de Vigo.

Voro: "Diante do Real devemos defender e deter a posse de bola"

Em sua primeira partida diante do Real como técnico efetivo do Valencia, Voro comentou em entrevista coletiva os pontos chaves que podem ser fundamentais para que seu plantel surpreenda o Real no Mestalla: "O Real é uma grande equipe. Não é uma casualidade que sejam líderes com duas partidas a menos. Mas será um confronto que todos os jogadores gostam de jogar, e nossos atletas darão seu máximo dentro de campo. Teremos pela frente um rival poderoso, e isso os motiva ainda mais. Estamos confiantes, não há um motivo apenas para isso, é pensando como um todo. Mas não iremos atacá-los intensamente no início", declarou.

Com a possibilidade de afastar-se ainda mais das últimas colocações, Voro opinou se vencer o Real decretaria em definitivo a permanência de sua equipe na elite: "Seria um passo importante, sim. Uma vantagem considerável... mas primeiro temos que ganhar, é uma partida extremamente difícil e vencê-los seria um grande passo para nossos objetivos", acrescentou.

Efetivado apenas até o fim da temporada, o comandante falou sobre o seu futuro: "Em momentos como esse o que menos importa é o meu futuro. Não tenho falado absolutamente nada com o clube. Por mais que tivéssemos nos falando, não definiria nada agora. Agora o mais importante é que a equipe siga crescendo", concluiu.

Zidane afirma que conta com Isco e Pepe, que seguem com problemas de renovação

Vendo de fora a ascensão do Valencia nas últimas rodadas, Zinedine Zidane falou das dificuldades de encarar o rival neste instante, e da importância de somar mais três pontos para manter-se isolado na ponta: "Sempre é complicado. Sabemos que esta Liga é difícil. Estamos bem neste instante, mas isso não significa nada. Sabemos da dificuldade de todas as partidas e amanhã será outro duelo complicado. Será uma partida bem jogada, as duas equipes precisam da vitória", disse o francês.

"Se ganharmos, serão três pontos a mais, somente isso. O Valencia evoluiu muito nas últimas semanas. Eles faziam boas partidas mas antes os resultados não surgiam. Eles tem uma equipe muito boa e atuando em seu campo são mais perigosos. De todas as formas, serão três pontos, nada mais", ressaltou.

Zidane ressaltou a importância de Isco e Pepe em seu plantel. Ambos os jogadores podem não seguir no clube na próxima temporada: "É compreensível o pensamento de Isco. O jogador quer sempre estar em campo, mas para mim interessa que todos estejam contentes dentro do elenco. É a minha visão. Sobre Pepe, é um jogador muito importante e ele sempre corresponde em campo. É também o que me interessa. Sobre seu contrato, não posso falar nada. Vou contar com ele até o final. Temos oito defensores muito qualificados", concluiu.