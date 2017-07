Jogo Espanha x Itália na semifinal da Euro Sub-21 (3-1)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEMIFINAL DA EUFA EURO SUB-21, A SER DISPUTADA NO KRAKOW STADIUM, EM CRACÓVIA, NA POLÔNIA, ÀS 16H.

94' Apita o árbitro!

A Espanha está classificada para a final da Euro Sub-21 e enfrentará a Alemanha.

91' Defende Donnarumma! Williams manda uma bola perigosa mas o goleiro agarra a bola.

Suárez arrisca mas a bola é desviada e vai para escanteio.

90' Quatro minutos de acréscimos.

88' DEFENDE KEPA! Pellegrini faz um belo chute à gol dentro da área mas o goleiro espanhol defende.

87' Substituição na Espanha: entra Oyarzabal, sai Ceballos.

Substituição na Itália: entra Garritano, sai Benassi.

86' Falta cometida por Caldara em Ceballos.

84' Asensio toca para Bellerín na pequena área mas a bola acaba nas mãos do goleiro italiano.

82' Substituição na Espanha: entra Denis Suárez, sai Deulofeu.

79' Calabria tenta um chute de longe após rebote do escanteio mas a bola vai longe demais.

77' Substituição na Espanha: entra Williams, sai Sandro Ramírez.

76' Amarelou para a Itália! Cerri recebe cartão amarelo por pisar no pé de Ceballos.

73' GOOOOOOL!

Saúl de novo! Asensio chega na velocidade pelo lado esquerdo e dá assistência para Saúl, que toca no cantinho esquerdo do gol. Gol da Espanha!

72' Substituição na Itália: entra Cerri, sai Petagna.

71' Pra fora! Asensio manda a bola na entrada da área mas ela não entra.

69' Ceballos faz fila na defesa italiana, toca para Deulofeu, que tenta tirar a zaga mas acaba perdendo o tempo do ataque.

68' Deulofeu aciona Sandro Ramírez na pequena área mas a zaga tira o perigo.

67' Defende Donnarumma! Deulofeu manda um chute forte após contra ataque espanhol mas o goleiro segura a bola.

GOOOOOOL!

Que golaço da Espanha! Saúl recebe de Deulofeu e manda uma belíssimo chute de fora da área para dentro do gol.

64' Posse de bola espanhola: 62% contra 38% da Itália.

61' GOOOOOOL!

Bernardeschi carrega a bola, chuta por entre a zaga e manda no canto esquerdo do gol! A Itália empata o jogo.

Substituição na Itália: Locatelli entra, sai Chiesa.

60' Deulofeu faz bela jogada na pequena área mas perde a bola.

57' EXPULSO! Gagliardini recebe o segundo amarelo e é expulso de campo! Itália joga com um a menos.

Pellegrini cruza para Benassi muito perto do gol, mas a bola não chega a tempo.

56' Sandro Ramírez chega com velocidade no ataque mas a defesa italiana afasta o perigo.

54' Amarelou para a Itália! Calabria recebe cartão amarelo após cometer falta.

52' GOOOOOOL!

Ceballos toca para Saúl, que recebe na entrada da área, domina a bola e marca para a Espanha!

51' Impedido! Bernardeschi recebe a bola no ataque mas estava em posição irregular.

50' Deulofeu toca para Sandro Ramírez mas ele fura e perde a bola na pequena área.

49' Amarelou para a Itália! Gagliardini recebe cartão após falta em Ceballos.

48' Bernardeschi chega com perigo na pequena área mas a zaga espanhola afasta a bola.

Retorna o jogo no Krakow Stadium! Os times voltam sem mudanças.

46' Fim de primeiro tempo na Cracóvia!

Amarelou para a Itália! Benassi recebe cartão amarelo por falta em Deulofeu.

45' Um minuto de acréscimo.

43' Benassi toca para Petagna, que faz um chute fraco à gol e a bola acaba nas mãos de Kepa.

41' Bernardeschi sai em velocidade para o ataque mas cai na pequena área.

40' Falta de Ceballos em cima de Benassi.

38' Tentativa de ataque com Petagna mas a zaga da Espanha tira.

34' Espanha no ataque! Ceballos faz bela jogada, toca para Sandro Ramírez mas, de longe, o chute sai por cima do gol.

33' Deulofeu tenta o cruzamento na pequena área para Asensio mas Caldara afasta o perigo.

31' Falta de Deulofeu em cima de Gagliardini.

30' Deulofeu cobra, bate na barreira e a bola fica viva na pequena área. Capitão chuta à gol mas sua finalização não é boa.

29' Falta de Gagliardini em cima de Ceballos.

26' Deulofeu cobra e a bola bate na barreira.

25' Falta perigosa para a Espanha!

Calabria comete falta em cima de J. Otto.

24' Falta de Chiesa em cima de Ceballos.

22' Defende Kepa!

Petagna toca para Pellegrini, que arrisca perigosamente perto do gol, e o goleiro defende com o joelho.

21' Falta de Otto em cima de Petagna.

19' Asensio faz fila na Itália, constrói jogada que acaba nos pés de Ceballos, mas espanhol chuta mal.

18' Defende Donnarumma!

Deulofeu chuta forte de longe mas o goleiro italiano defende.

16' Bellerín domina no peito a bola muito perto do gol, mas perde a pelota.

15' Posse de bola espanhola: 68% contra 32% da Itália.

14' Chiesa chega próximo ao gol mas se atrapalha e perde a bola.

10' Impedido! Deulofeu recebe lançamento longo mas estava em posição irregular.

8' Ceballos recebe de Deulofeu, manda de longe mas a bola é desviada.

7' Chiesa recebe lançamento longo, sozinho de frente para o goleiro, mas Kepa agarra a bola.

6' Bernardeschi chuta de fora da área, no meio do campo, mas a bola vai longe do gol.

5' Gagliardini é derrubado em campo por Sandro Ramírez.

4' Itália chega no ataque com Chiesa e Pellegrini mas a zaga espanhola tira.

2' DEFENDE KEPA!

Tentativa de Chiesa na pequena área com um belo chute a gol, mas o goleiro da Espanha defende.

Apita o árbitro!

Começa o jogo na Cracóvia.

A outra semifinal, Alemanha x Inglaterra terminou no 2 a 2. Nos pênaltis, ficou 4 a 3 para os alemães, que se classificaram.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, a partir de 16h desta terça-feira (27), tudo de Espanha x Itália, pela seminal da UEFA Euro Sub-21. O jogo será realizado no Krakow Staduim, em Cracóvia, na Polônia.

A última vez que essas seleções se encontram foi na final da Euro Sub-21, em 2013. O jogo aconteceu em Jerusalém e a Espanha venceu a Itália por 4-2.

A Espanha, quatro vezes campeã da competição, foi vencedora do Grupo B com um jogo de antecedência.

A Itália já venceu a Euro Sub-21 cinco vezes. A classificação veio através graças à vantagem no confronto direto com a Alemanha, no último jogo, já que ambas seleções terminaram empatadas.

O destaque na artilharia da Azzurra é o meia Marco Benassi, que marcou com 5 gols nos 15 jogos.

Já a Espanha conta com 12 gols de Gerard Deulofeu, que joga emprestado pelo Milan e Marco Asensio, do Real Madrid, que além dos 7 gols, marcou um hat-trick contra o ARJ da Macedónia.

Albert Celades, técnico da Espanha: "Amanhã será quase um 'clássico'. Estamos entusiasmados e acostumados a estas situações de pressão. Abordamos este jogo com a melhor mentalidade possível, ou seja, com um enorme desejo de vencer e ambição".

Luigi Di Biagio, treinador da Itália: "A Espanha é favorita, pois tem uma grande equipe. De certa forma, tem que estar um pouco receoso dada à sua qualidade. Mas, ao mesmo tempo, temos de mostrar a mesma força de vontade e determinação que no jogo com a Alemanha".