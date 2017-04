Wolfsburg é mais eficiente, vence Ingolstadt e permanece fora do rebaixamento

Um duelo de equipes na parte de baixo da tabela, com times que brigam contra o rebaixamento. Na Volkswagen Arena, o Wolfsburg tinha o mando de campo a seu favor para conseguir vencer o Ingolstadt e permanecer fora da degola. Foi difícil, o jogo foi aberto, com oportunidades para os dois times, mas os donos da casa aproveitaram mais eficiência para conseguir a vitória por 3 a 0. Suttner (contra), Malli e Mario Gomez marcaram os gols do jogo, válido pela 29ª rodada da Bundesliga 2016-2017, disputado no fim da manhã deste sábado (15).

Com o resultado, os Lobos permanecem fora da zona de rebaixamento, no 13º lugar, com 33 pontos. Por outro lado, os Dragões desperdiçaram ótima oportunidade de aumentarem as esperanças de sair do rebaixamento e ficam em situação bastante complicada. A equipe soma 28 pontos e ocupa a penúltima colocação.

Na próxima rodada, fundamental para as pretensões das equipes, os dois entram em campo às 10h30 do sábado (22). O Wolfsburg encara o Hertha Berlin no Estádio Olímpico de Berlim, enquanto o Ingolstadt recebe o Werder Bremen no Audi Sportpark.

O primeiro tempo foi de bastante disputa, contato por todas as partes do campo em busca da posse de bola. As oportunidades apareceram pouco, mas foram perigosas. Nestes lances, as defesas fizeram bem sua função. Porém, um lance infeliz mudou o panorama do jogo. Aos 46 minutos, Markus Suttner tentou afastar o cruzamento, mas mandou para as próprias redes e deixou o Wolfsburg em vantagem.

Na frente do marcador, os Lobos conseguiram administrar o resultado em um segundo tempo mais aberto. Os treinadores realizaram modificações. O Ingolstadt teve chances de igualar o marcador, mas foi castigado pela falta de pontaria. Aos 23 minutos, após bela jogada coletiva, Arnold deixou Malli na cara do gol e o jogador amplia a vantagem para os donos da casa. O Wolfsburg ainda conseguiu ampliar o saldo na reta final. Aos 35, Gerhardt fez belo cruzamento na área e o veterano Mario Gomez voltou a deixar sua marca para dar números finais ao jogo.

(Foto: Jan Hetfleisch/Bongarts/Getty Images)

Augsburg bate Colônia em casa com dois a menos, mas segue na degola

Diante do Colônia, o Augsburg tinha uma importante missão. Pontuar em casa e torcer por tropeços dos principais concorrentes na luta para evitar o rebaixamento. Tanto o Augsburg quanto as outras equipes contra a degola venceram. O time da Baviera bateu o Colônia por 2 a 1, com gols marcados por Hinteregger, Verhaegh e Max (contra).

Com o resultado, os bávaros permaneceram dentro da zona de rebaixamento, no 16º lugar, com 32 pontos, atrás do Mainz 05 apenas nos critérios de desempate. Por outro lado, os Bodes desperdiçaram nova chance de voltar a estar na zona de competições europeias e seguem na sétima posição, com 40 pontos.

Na próxima rodada, o Colônia entra em campo às 15h30 da próxima sexta-feira (21), quando enfrenta o Hoffenheim no RheinEnergieStadion. Por sua vez, o Augsburg segue em batalha contra a queda em duelo contra o Eintracht Frankfurt, que não vence há dez rodadas, na Commerzbank Arena, às 10h30 do sábado (22).