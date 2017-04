Em bom primeiro tempo, Werder Bremen vence Hertha Berlin e entra na zona da Europa League

15 minutos. Esse foi o tempo necessário para o Werder Bremen vencer mais uma partida e aumentar a ascensão da equipe na Bundesliga. Em jogo válido pela 31ª rodada, o time fez valer o mando de campo no Weser Stadium e bateu o Hertha Berlin por 2 a 0. Fin Bartels e Max Kruse assinalaram os tentos da vitória.

Com o resultado, os Papagaios acumulam 11 jogos de invencibilidade. O time deixou a luta contra o rebaixamento e entra na zona de classificação à Uefa Europa League, junto com o oponente desta rodada. O Hertha Berlin ocupa a quinta colocação, com 46 pontos. Uma posição atrás, com um ponto a menos, está o time alviverde.

A próxima rodada será realizada no fim de semana. O Werder Bremen encara o Colônia no RheinEnergieStadion, às 15h30 da próxima sexta-feira (05). Por sua vez, o Hertha Berlin mede forças contra o RB Leipzig no Estádio Olímpico de Berlim, às 13h30 do sábado (06).

O começo de jogo foi fundamental para a construção e definição do resultado. As duas primeiras oportunidades de real perigo foram os gols do Werder Bremen. Aos nove minutos, Max Kruse deixou Fin Bartels na cara do gol. O jogador chutou rasteiro e mandou no fundo do gol para abrir o placar. Aos 15, foi o contrário. Bartels deixou Kruse sozinho para empurrar para o gol vazio. Com o 2 a 0 no marcador, os donos da casa pressionaram, não deram espaços ao adversário e administrou a vantagem.

No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada. O Hertha Berlin procurou atacar, mas o Bremen segurou a vantagem imposta nos primeiros minutos. Kalou e Ibisevic eram os jogadores responsáveis pela criação e definição de jogadas, mas quando Wiedwald foi acionado, defendeu bem. Os mandantes tiveram também boas chances de ampliar o placar construído na primeira etapa, mas erraram o alvo.