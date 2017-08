Experiente na Bundesliga e ex-Schalke 04, lateral Dennis Aogo é contratado pelo Stuttgart

Foto: Divulgação/Stuttgart

O Stuttgart continua a reforçar o elenco para a temporada que começa nos próximos dias. Nessa quarta-feira (9), foi a vez do time alemão anunciar a contratação do lateral-esquerdo experiente Dennis Aogo. Com 30 anos de idade, o jogador veio sem custos do Schalke 04 e fechou com o clube por duas temporadas.

Aogo também pode atuar no meio de campo, como fez durante as passagens nos Azuis Reais e no Hamburgo. O novo reforço dos Suábios começou a carreira no Freiburg. Depois de cinco temporadas foi contratado pelos Dinos, onde passou outras cinco temporadas. Após empréstimo ao Schalke 04, acertou sua ida definitiva ao time de Gelsenkirchen, onde atuou por três anos. Em toda a sua carreira, foram 389 jogos, com 26 gols marcados e 42 assistências.

A experiência do novo reforço, com longevidade na Bundesliga e atuações nas competições internacionais, foi fundamental para a contratação do atleta, que anunciou a chegada do zagueiro Badstuber na última sexta-feira (4). "Com Dennis Aogo, estamos comprometidos com um jogador altamente experiente, que já provou suas qualidades por onde passou. Ele conhece a Bundesliga há muitos anos e, portanto, terá pouco tempo para a integração. Estamos satisfeitos que fomos capazes de convencê-lo", disse o diretor de marketing, Jochen Röttgermann.

O jogador também comentou sobre a chegada ao novo clube. "Eu não pensei duas vezes quando veio a proposta do Stuttgart e agora estou muito feliz que a transferência deu certo. Estou motivado e com muitas expectativas, ansioso para treinar com a equipe. Ao longo da minha carreira eu joguei algumas vezes em Stuttgart e, portanto, sei que aqui há sempre uma atmosfera incrível. Isso também foi uma importante razão para ficar aqui", falou Aogo.

Após retornar à elite com o título da 2. Bundesliga, o Stuttgart inicia a temporada no próximo domingo (13), quando encara o Energie Cottbus, pela primeira fase da Copa da Alemanha. A estreia na Bundesliga será contra o Hertha Berlin, às 10h30 do sábado (19), no Estádio Olímpico.