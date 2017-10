St. Pauli cede empate ao Kaiserslautern e perde chance de entrar no G-3

O St. Pauli recebeu o Kaiserslautern no Millerntor-Stadion em partida válida pela abertura da 10ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (13). A equipe de Hamburgo buscando subir na tabela e se aproximar do G-3 encarou por outro lado um adversário tentando reagir na competição e tentar sair da zona de rebaixamento.

Num confronto fraco o jogo terminou em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Allagui. Para os visitantes o gol foi de Andersson. Com o resultado deixou os piratas na quinta colocação com 17 pontos. Já os diabos vermelhos estão em penúltimo com 6 pontos.

A próxima partida do St. Pauli vai ser contra o Sandhausen no BWT-Stadion am Hardtwald na próxima segunda-feira (23). Enquanto que o Kaiserslautern recebe o Duisburg no Fritz Walter Stadion no próximo domingo (22).

Os gols só saíram na segunda etapa e quem abriu o marcados foram os donos da casa, numa assistência de Flum para Sami Allagui, o atacante tunisiano só arriscou e mandou no canto do goleiro Marius Müller, o deixando sua equipe em vantagem.

Só que aos 32 minutos a equipe visitante chegou ao empate no cruzamento feito por Abu Hanna na cabeça do atacante sueco Andersson igualar a partida e arrancar o empate fora de casa aos diabos vermelhos.

Em outro jogo da rodada Duisburg e Braunschweig não saíram do zero

Na Schauinsland-Reisen-Arena o Duisburg encarou o Eintracht Braunschweig, as zebras estavam a quatro jogos sem vencer teve pela frente outro time que vinha de dois jogos em jejum e queria os pontos para melhorar sua situação na tabela.

A partida foi equilibrada e não saiu do empate sem gols, resultado ruim para ambos. E deixando os piratas na 15° com 9 pontos. Já os leões estão em 10° com 12 pontos.

O próximo jogo do Duisburg será contra o Kaiserslautern no próximo domingo (22). Enquanto que o Eintracht Braunschweig recebe o Bochum no Eintracht-Stadion no próximo sábado (21).