Em grande fase, Isco admite desejo de permanecer 'por muito tempo' no Real Madrid

Foto: TF-Images/Getty Images

Ainda sem renovar o seu contrato com o Real Madrid, o meia Isco confirmou em entrevista à rede de rádios Cadena Ser que pretende ficar no clube merengue. Seu atual contrato expira em junho de 2018 e a renovação, que parece ser óbvia, ainda não foi assinada.

“Eu quero ficar no Real Madrid por muito tempo. Eu sempre quis ir bem no Madrid, mesmo quando eu não tinha muito tempo em campo”, declarou reforçando o desejo de permanecer no clube. “Eu estava certo de que não desistiria e aqui eu estou agora, me sentindo importante e muito confortável”, completou.

Isco em partida contra a Itália pelas Eliminatórias da Copa do Mundo| Foto: TF-Images/Getty Images

Assim como James Rodríguez, Isco parecia perder espaço na equipe com um meio-campo formado por Casemiro, Modric e Kroos cada vez mais entrosado e com o trio BBC em alta. Mas com as lesões de Gareth Bale, o meia espanhol de 25 anos aproveitou as oportunidades.

Foi fundamental para a arrancada no final da temporada passada, ajudando o Madrid a conquistar os títulos da UCL e da La Liga e vem se destacando pela Seleção Espanhola, que caminha à passos largos para se classificar para a Copa do Mundo da Russia.

Para finalizar, Isco disse que “quer se manter dessa maneira tanto no Real Madrid quanto na Espanha”. Desde que chegou a Madrid, já marcou 34 gols em 195 partidas disputadas. Pela Seleção da Espanha, foi convocado 22 vezes tendo feito seis gols, dois deles na recente goleada sobre a Itália, onde foi o grande destaque.

Formado no Valencia e com passagem pelo Málaga, Isco foi contratado em 2013 por 30 milhões de euros e agora vive o seu melhor momento no clube blanco. Na última janela de transferências foi especulado no rival Barcelona, mas o negócio não se concretizou. Segundo alguns jornais, a renovação de vínculo entre clube e jogador é questão de pouco tempo e durará por mais quatro anos, até 2021.