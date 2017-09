Jogo Atletico de Madrid x Sevilla AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida entre Atlético de Madrid e Sevilla, válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil. O Atlético de Madrid recebe o Sevilla em um duelo de gigantes espanhois e você acompanha este grande jogo aqui conosco. Fique ligado!

Veja como foi o último encontro entre as equipes:

Augusto Fernández, com uma lesão na coxa é a ausência pelo lado colchonero, enquanto pelo lado sevillista Nolito é o desfalque, também vetado pelo departamento médico

Eduardo Berizzo, treinador do Sevilla, tem boas lembranças jogando na casa do Atleti. Em 2015 venceu por 3 a 2 quando ainda treinava o Celta de Vigo e avançou para as semifinais da Copa do Rei

O técnico Diego Simeone elogiou bastante o adversário, reconhecendo que será uma partida bem complicada: "O Sevilla joga muito bem pelos lados, tem um bom trabalho coletico na recuperação de bola, tem históricos muito bons e um treinador que sabe se recuperar diante da ausência de jogarores", comentou.

Esta será a segunda partida do novo estádio do Atletico, o Wanda Metropolitano. Depois da estreia com vitória sobre o Málaga, a equipe quer continuar dando alegrias à sua torcida

Festa de inauguração do Estádio Wanda Metropolitano | Foto: Power Sport Images/Getty Images

O Atleti é o terceiro colocado com 11 pontos, quatro atrás do líder Barcelona. Já o Sevilla está dois pontos acima, na vice-liderança. Ambos querem ficar o mais perto possível do rival da catalunha para aproveitarem qualquer tropeço

Jogando em seus domínios os colchoneres não perdem para o rival deste sábado desde 2008, de lá pra cá foram 9 jogos com cinco vitórias e quatro empates

Já o Sevilla, que ainda não perdeu na competição, espera conseguir um bom resultado para manter o segundo lugar. Caso vença pode até assumir a liderança

Os donos da casa vêm de grande vitória fora de casa sobre o Athletic Bilbao, estão embalados e querem manter a invencibilidade que já dura 12 jogos de todas as competições