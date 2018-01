Em busca da primeira vitória do ano no Bernabéu, Real Madrid recebe Deportivo La Coruña

Algo raro de se dizer, mas o Real Madrid entra em campo neste domingo (21) buscando reabilitação na Liga. Sim, isso mesmo! Em partida válida pela 20ª rodada da competição, os merengues recebem no Santiago Bernabéu o Deportivo La Coruña, às 13h15.

Na quarta colocação apenas da Liga, o Real Madrid praticamente deu adeus a disputa da competição. 19 pontos separam a equipe do líder Barcelona, algo inacreditável, pois majoritariamente estamos acostumados a ver os dois maiores clubes do país disputando ponto a ponto a primeira colocação. Se já não bastasse estar longe do título, o Real por pouco não saiu na rodada passada da zona de Uefa Champions League, algo que certamente seria uma 'tragédia' para o clube. Ao menos na Copa do Rei o Real encaminhou sua classificação a próxima fase, ao vencer o Leganés fora de casa por 1 a 0 na última quinta-feira (18).

+Zidane evita individualizar críticas por má fase do Real Madrid: "A culpa é de todos"

Dentre os jogos marcantes entre as equipes, está a decisão da Copa do Rei de 2002. Vencida pelo Depor

Há quatro rodadas sem vencer na competição, o Deportivo La Coruña busca uma chance de ouro de reabilitação. Na verdade, a equipe não vence o clube da capital desde a temporada 2008/09, e conseguir este feito em pleno Bernabéu daria uma enorme moral na luta contra o rebaixamento, já que o La Coruña se encontra hoje na antepenúltima colocação, a dois pontos de sair do Z-3. O brasileiro Sidnei segue como dúvida, e não deve reforçar o clube em Madrid.

Varane ressalta necessidade de vencer acima do 'jogar bem'

Vivendo um momento complicado na temporada, sem grandes desempenhos dentro de campo, o Real Madrid busca sua primeira vitória na Liga em 2018 neste final de semana. Raphaël Varane falou sobre o momento vivido pelo clube e admitiu que sua equipe precisa mais do que nunca de uma sequência de bons resultados.

+Fornals marca golaço no fim e Villarreal derrota Real Madrid fora de casa

"As coisas nunca estão bem quando não se ganha, temos que aprender as lições das partidas ruins, são momentos que você naturalmente passa em uma temporada, agora devemos dar a volta por cima. Quando os resultados não vêem a confiança diminui, temos que nos concentrar e seguir trabalhando, isso que é importante. Nesta temporada não estamos pior que nas anteriores, mas os resultados não estão aparecendo. Não é bacana quando jogamos bem e a vitória não aparece. Fico mais feliz quando vencemos do que quando jogamos bem", disse o zagueiro.

Em 12 partidas com Varane em campo na Liga, o Real sofreu 13 gols

O francês ainda projetou a segunda parte da temporada citando a importância da Copa do Rei e as oitavas de finais da UCL: "Temos muita vontade de vencer a Copa, pois é um título que parte do elenco ainda não tem. Em relação a Champions, não podemos nos assustar com o Paris Saint Germain, vamos encarar de igual para igual. Para vencer essa competição temos que ganhar dos melhores", concluiu.

(Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

Lucas Pérez alerta sobre risco real de rebaixamento

Um dos principais líderes e focos de esperança em Corunha, Lucas Pérez projetou a partida contra o Real no Bernabéu. Atuando ao lado de Andone e Adrián no setor ofensivo, o atacante também falou sobre o momento negativo da equipe e a permanência no Z-3.

"Não temos muito o que falar, são situações que infelizmente acontecem e espero que tudo mude com trabalho e atitude dentro de campo, e assim diminuir os erros dentro de campo. São detalhes que estão nos complicando. Temos que ir ao Bernabéu para jogar futebol e buscar a vitória... o objetivo é este. Podemos atuar no contra-ataque que podemos dizer que é o ponto fracos deles. As equipes que derrotaram o Real atuaram assim. Ainda temos um turno inteiro pela frente e vamos dar a volta por cima", afirmou.

+Valencia vence La Coruña fora de casa e mantém sequência positiva na La Liga

Em 16 partidas na temporada, Lucas foi as redes em quatro oportunidades

Lucas também falou sobre seu momento individual: "Minha primeira parte deste temporada não foi boa, muito pelo contrário, foi ruim e não estou contente com isso. Entendo a torcida, é natural a cobrança e isso acontece mesmo, mas devemos estar todos juntos para sairmos dessa. Estamos com apenas 16 pontos e precisamos de muito para sair desta situação", reforçou.