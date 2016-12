Balotelli é expulso, Nice apenas empata com Bordeaux e vê rivais se aproximarem

Encerrando o primeiro turno, Bordeaux e Nice se enfrentaram em um jogo quente, pegado e com direito a confusões no decorrer da etapa final. Em duelo válido pela 19ª rodada da Ligue 1, nesta quarta-feira (21), várias chances de gols foram criadas, mas o empate em 0 a 0 persistiu. Os visitantes tiveram dois importantes jogadores expulsos e ainda viu a vantagem na liderança diminuir.

A despedida do ano não se deu da melhor maneira possível para o Nice. No final do jogo, Mário Balotelli e Belhanda foram expulsos e vão desfalcar o clube no início de 2017. Além disso, o rubro-negro somou apenas um ponto, tendo 44 na tabela de classificação. O rival Monaco vem em segundo com 42. O PSG também venceu e agora tem 39 pontos. O Bordeaux segue na décima colocação com 25 pontos. O empate em 0 a 0 não foi bom nem para os girondins, muito menos para os Aiglons.

As duas equipes voltam a campo dia 8 de janeiro. O Bordeaux encara o Clermont Foot, fora de casa. Enquanto que o Nice visita o Lorient no mesmo dia. Os jogos serão válidos pela fase 32 avos de final da Copa da França.

Chances criadas e desperdiçadas

O Nice começou bem, criando oportunidades. O lateral Souquet foi lançado em profundidade na faixa direita, mas chutou mal e mandou para fora. O camisa 2 criou outra boa chance minutos depois: ele recebeu na ponta, trouxe para o meio e bateu de canhota pela linha de fundo. A equipe visitante seguiu melhor: Belhanda chutou em cima do goleiro, o rebote ficou com Pléa que soltou a bomba, explodindo na marcação.

Mario Balotelli estava bem marcado, mas o italiano saiu da área e arriscou de longe. A bola tirou tinta da trave. No lance seguinte, o Bordeaux respondeu e quase abriu o placar: Plasil tocou para Rolán dentro da área, o uruguaio chutou de primeira e Cardinale fez milagre. No rebote, Burner foi mais rápido que Malcom e deu um bico para cima. Após esse lance, o time da casa cresceu e passou a pressionar mais. Após bola levantada na área, Lewczuk cabeceou e Cardinale espalmou; Koziello afastou o perigo.

Aos 36 minutos, veio a grande chance do Nice no primeiro tempo. Pléa recebeu ótimo passe, girou em cima de Sertic e na cara do gol acabou tirando demais e mandou para fora. No final do primeiro tempo, Balotelli disparou firme e Prior fez grande defesa no reflexo.

Foto: Romain Perrocheau/Getty Images

Clima tenso e duas expulsões

A primeira “confusão” aconteceu aos sete minutos da etapa final. Um jogador do Bordeaux sentiu uma lesão e Balotelli não jogou a bola para fora, prosseguindo a jogada. Quando a partida parou, jogadores do Bordeaux foram cobrar o italiano, que não ficou calado. Pouco depois, Toulalan invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro, Rolán tocou de letra e acertou a trave, quase marcando um golaço.

O rubro-negro mantinha a posse de bola e rondava a área do Bordeaux. Pléa tocou para Belhanda que chutou colocado no cantinho, Prior caiu no canto e defendeu em dois tempos. Do outro lado, Malcom deu trabalho para Benitez, goleiro que entrou na vaga de Cardinale. O camisa 40 espalmou o chute do brasileiro. Na sequencia, Balotelli foi lançado em velocidade e mandou de bico, Prior salvou.

Lewczuk tocou para Rolán dentro da área, o camisa 9 bateu cruzado e assustou, mas a bola saiu ao lado da trave. Nos minutos finais, depois do bate-rebate na área, a bola sobrou limpa para Laborde. O atacante encheu o pé e Benítez fez grande defesa. Aos 46 minutos, Balotelli tentou roubar a bola, mas acabou chutando Lewczuk por trás. O árbitro mostrou vermelho direto. Na saída de campo, o italiano deu sua camisa para um torcedor e ainda empurrou a câmera. Depois, outra confusão. Kamano foi derrubado por Belhanda e o tempo fechou. O meia do Nice também recebeu vermelho.

Resultados da 19ª rodada

Saint-Étinne 0 x 0 Nancy

Lille 1 x 1 Rennes

Lyon 2 x 0 Angers

PSG 5 x 0 Lorient

Bastia 1 x 2 Marseille

Dijon 2 x 0 Toulouse

Monaco 2 x 1 Caen

Nantes 1 x 0 Montpellier

Metz 2 x 2 Guingamp